به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین ناصر رفیعی در محفل معارفی و مراسم عزاداری امام شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای در حرم بانوی کرامت، اظهار داشت: این روزها کشور ما حال و هوای خاصی دارد. شاید چنین جمعیتی در تشییع با این عظمت رهبر پیش از این دیده نشده بود. به نظر سال‌ها باید بگذرد تا مردم رهبر را بشناسند. من بیش از بیست و پنج سال توفیق سخنرانی محضر ایشان را داشتم و در هر زمینه‌ای وارد می‌شدند، کارشناس بودند.

وی با اشاره به شناخت‌های چندگانه رهبر شهید، افزود: رهبر عزیز ما یک غرب‌شناس بسیار ماهر بود. ایشان پیشرفت‌های غرب را منکر نبود، اما می‌فرمود که غرب به دنبال تربیت انسان نیست و به دنبال سلطه و غارت است. همچنین ایشان تاریخ‌شناس قوی، به ویژه در تاریخ معاصر ایران و تاریخ اهل بیت(ع) بود. در حوزه هنر، هفتاد و پنج جلسه درس خارج در مورد موسیقی و غنا برگزار کردند و در شعر، به ویژه شعر عربی، تسلط شگفت‌آوری داشتند.

سخنران حرم مطهر با اشاره به قرآن‌شناسی و دشمن‌شناسی رهبری، گفت: ایشان قرآن‌شناسی متبحر بود و جهاد تبیین را «جهاد کبیر» می‌نامیدند. در حوزه دشمن‌شناسی نیز معتقد بودند که باید نقاط مثبت دشمن را هم شناخت و سلاح‌های او را تولید کرد. ایشان می‌فرمودند که دشمن برای دوستی ساخته نشده و اعتماد به او خطاست.

رفیعی با اشاره به مردم‌شناسی رهبری، تصریح کرد: ایشان با جوانان و مردم انس داشت و به مردم‌سالاری دینی باور داشت. در شرایط سخت اقتصادی، حضور مردم در صحنه، پیام روشنی داشت که ما نمی‌خواهیم کشور دست بیگانه بیفتد. ایشان امیدآفرینی را به معنای نادیده گرفتن مشکلات نمی‌دانستند؛ بلکه می‌فرمودند باید نقاط مثبت را دید و برای نقاط ضعف راه حل پیدا کرد.

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