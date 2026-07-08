شش روز پس از واژگونی خودروی مهاجرین در لغمان افغانستان؛ ۱۱ جسد کشف و ۲ نفر همچنان مفقود هستند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شش روز پس از سقوط مرگبار یک خودروی حامل مهاجران بازگشتی از پاکستان در لغمان افغانستان، نیروهای امدادی اجساد ۱۱ قربانی را کشف کردهاند و جستوجو برای دو نفر دیگر که هنوز مفقود هستند، ادامه دارد.
محمدیونس یوسفزی، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در لغمان، روز چهارشنبه (۱۷ تیر) اعلام کرد که عملیات تیمهای نجات هلالاحمر افغانستان همچنان در جریان است. به گفته او، این خودرو پنجشنبهشب (۱۱ سرطان) در منطقه خیروخیل مسیر کابل-جلالآباد از جاده خارج شده و به رودخانه سقوط کرد. این خودرو ۲۲ مهاجر بازگشتی از پاکستان را حمل میکرد.
پس از حادثه، ۹ نفر زنده نجات یافتند. چهار جسد همان شب پیدا شد و در روزهای بعد هفت جسد دیگر نیز کشف گردید، اما دو نفر همچنان در لیست مفقودان قرار دارند. مقامات علت این سانحه را بیاحتیاطی راننده عنوان کردهاند.
این حادثه در حالی رخ داده که پیش از این نیز مسیر کابل-جلالآباد شاهد حوادث مشابه برای خودروهای حامل مهاجران بازگشتی بوده است. ماه گذشته (۹ خرداد) در شهرستان قرغهای لغمان، واژگونی یک خودرو حامل بازگشتکنندگان باعث جان باختن ۱۸ نفر و زخمی شدن ۲۹ نفر دیگر شد.
این سوانح پیدرپی، نگرانیهای جدی در مورد ایمنی بازگشت اجباری مهاجران به افغانستان را افزایش داده است.
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