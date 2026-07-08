به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا، با اشاره به مراسم بدرقه رهبر شهید اظهار داشت: در بدرقه فقیه مجاهدی که همه عمر خود را در جهاد با دشمنان اسلام، دفاع از امت اسلامی و رهبری جبهه مقاومت سپری کرد، شاید هیچ سلامی رساتر از این نباشد: «السلام علیک یا خاصّة أولیاءِ الله».

وی افزود: این تعبیر، برخلاف آنچه در نگاه نخست به نظر می‌رسد، صرفاً یک عبارت عاطفی یا ستایش‌آمیز نیست، بلکه ریشه در یکی از عمیق‌ترین آموزه‌های دینی درباره حقیقت جهاد دارد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به خطبه بیست‌وهفتم امام علی(ع) گفت: امیرالمؤمنین(ع) جهاد را با تعبیری توصیف می‌کنند که جایگاه مجاهد را نیز روشن می‌سازد؛ آنجا که می‌فرمایند: «جهاد، دری از درهای بهشت است که خداوند آن را برای اولیای خاص خود گشوده است.»

خاموشی ادامه داد: در این بیان نورانی، جهاد تنها یک تکلیف شرعی یا یک میدان نبرد نیست، بلکه نشانه‌ای از مرتبه‌ای ویژه در سلوک الهی است. همه مؤمنان مخاطب ایمان‌اند، اما همه به مقام «خاصّة أولیاءالله» راه نمی‌یابند. آنچه این درِ بهشتی را می‌گشاید، آمادگی برای بذل جان، تحمل سختی‌ها، ایستادگی در برابر باطل و ترجیح رضای الهی بر همه تعلقات دنیوی است.

وی تصریح کرد: از همین رو، «خاصّة أولیاءالله» یک عنوان تشریفاتی نیست، بلکه وصف کسانی است که خداوند آنان را برای پیمودن دشوارترین مسیر بندگی برگزیده و توفیق جهاد را نصیبشان ساخته است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه خاطرنشان کرد: اگر انسانی زندگی خود را وقف مبارزه با دشمنان اسلام کند، بار سنگین هدایت و فرماندهی جبهه مقاومت را بر دوش کشد، از تهدید و ترور نهراسد و سرانجام نیز در همین مسیر به شهادت برسد، دست‌کم بر اساس معیارهایی که آموزه‌های دینی برای اهل جهاد ترسیم کرده‌اند، این سلام درباره او شایسته خواهد بود.

خاموشی افزود: از این منظر، هنگامی که در بدرقه قائد شهید زمزمه می‌کنیم: «السلام علیک یا خاصّة أولیاءِ الله»، در حقیقت زبان خود را به منطق علوی نزدیک می‌کنیم؛ منطقی که جهاد را دروازه‌ای می‌داند که خداوند تنها بر روی برگزیدگان اولیای خویش می‌گشاید.

وی در پایان تأکید کرد: چه زیباست که وداع ما تنها با اشک نباشد، بلکه با سلامی همراه شود که ریشه در معارف اهل‌بیت(ع) دارد؛ سلامی که هم از نظر ادبی استوار است، هم از نظر معرفتی مستند و هم با سراسر زندگی فقیه مجاهدی که عمر خود را در میدان جهاد گذراند، تناسبی عمیق دارد.

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