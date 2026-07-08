اوچا: ۱۷.۴ میلیون افغان با ناامنی غذایی مواجه هستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) صبح امروز (چهارشنبه ۱۷ تیر) با انتشار پستی در شبکه ایکس، از وضعیت وخیم غذایی در افغانستان خبر داد.

اوچا با اشاره به داستان عبدالناصر، مرد معلول ساکن منطقه دورافتاده هرات، اعلام کرد که کمک‌های غذایی اضطراری برای بسیاری از خانواده‌ها به مثابه «راه نجات» عمل کرده است. این کمک‌ها توانسته تا حد زیادی از گرسنگی و فروپاشی معیشتی خانواده‌ها جلوگیری کند.

به گفته اوچا، داستان عبدالناصر تنها یک مورد نیست و ۱۷.۴ میلیون نفر — یعنی بیش از یک‌سوم جمعیت افغانستان — در سال ۲۰۲۶ با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو خواهند بود. این رقم شامل هزاران خانواده‌ای است که با چالش‌های خشکسالی، بیکاری، بازگشت اجباری مهاجران و کمبود شدید منابع مواجه‌اند.

اوچا با هشتگ #WhatItMeansToStay تأکید کرده که ماندن در چنین شرایطی به معنای انتخاب‌های سخت روزانه است: خوردن امروز یا ذخیره غذا برای فردا، خرید دارو یا نان.

این سازمان با انتشار مطلب مذکور، بار دیگر بر نیاز فوری به حمایت‌های بین‌المللی برای جلوگیری از بحران انسانی عمیق‌تر در افغانستان تأکید ورزیده است.

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