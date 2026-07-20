به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) با انتشار پیامی هشدار داد که بحران سوءتغذیه در افغانستان همچنان شدید است.

اوچا تأکید کرد که برای میلیون‌ها مادر در افغانستان، ماندن یعنی امیدواری در برابر تهدید سوءتغذیه. طبق برآوردهای این نهاد، در سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۹ میلیون مادر و کودک به حمایت تغذیه‌ای فوری نیاز دارند.

این آمار در ادامه گزارش‌های یونیسف و اوچا در ماه‌های اخیر منتشر شده که نشان‌دهنده وخامت وضعیت تغذیه کودکان پیش از فصل اوج سوءتغذیه (جولای تا سپتامبر) است. بیش از ۳.۷ میلیون کودک زیر پنج سال در معرض سوءتغذیه حاد قرار دارند و کودکان زیر دو سال بیشترین آسیب را می‌بینند.

اوچا از جامعه جهانی خواست با تأمین «کمک‌های به‌موقع»، از تشدید بحران جلوگیری کرده و «جان‌ها را نجات دهند». کارشناسان معتقدند کاهش بودجه کمک‌ها و ادامه ناامنی غذایی، این بحران را عمیق‌تر کرده است.

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