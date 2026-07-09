به گزارش خبرنگار خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس؛ هماکنون حوالی اذان ظهر به افق مشهد، در حالی که بیش از دو ساعت تا آغاز رسمی مراسم باقی مانده است؛ خیابان امام رضا(ع) که محور اصلی تشییع پیکر امام شهید امت و خانواده ایشان اعلام شده، مملوء از انبوه جمعیت است.
این در حالی است که از غروب روز چهارشنبه زائرین زیادی در خیابان امام رضا(ع) حضور یافته بودند و با تصور اینکه تشییع مطابق اعلام قبلی از صبح پنجشنبه آغاز میشود خود را برای استقبال آماده کرده بودند. بنا بر اعلام ستاد رسمی مراسم، تشییع در مشهد ساعت 14 امروز آغاز میگردد.
جمعیت فعلی در مسیر اصلی تشییع که مسیر همیشگی آیینهای مذهبی و انقلابی است از ساعتها قبل به اندازه جمعیت روزهای قدس و 22 بهمن است در حالی که هنوز آیین تشییع آغاز نشده و پیکر مطهر به مسیر نرسیده و زائرین زیادی بصورت جادهای، ریلی و هوایی در حال ورود به مشهد برای بدرقه رهبر شهید خود هستند.
در همین حال هدف قرار گرفتن مسیر ریلی تهران به مشهد باعث انتقال مسافران با اتوبوس به مشهد شده است. ترمینال مرکزی مشهد هماکنون شاهد ورود دهها دستگاه اتوبوس از سراسر کشور است که در حال پیاده کردن عزاداران از دیگر استانها هستند.
صدها خبرنگار و عکاس در خیابان امام رضا(ع) و دیگر خیابانهای اطراف حرم در حال پوشش مراسم هستند. در این میان اهتمام زیادی به روایت وقایع این روز در میان فعالان و مردم دیده میشود و افراد مختلف اعم از اهالی رسانه و همچنین رسانه با گوشیهای همراه خود یا تجهیزات پیشرفته تر به ثبت حال و هوای این ساعتهای مشهد مشغولاند.
در سوی دیگر درهای حرم مطهر امام رضا(ع) به روی زائرین باز است و جریان زیارت ضمن برخی محدودیتهای موقت همانطور که تولیت آستان قدس وعده داده بود در جریان است.
در حال حاضر هواپیمای پیکر رهبر شهید انقلاب به همراه جمعی از مسئولین در مشهد به زمین نشسته و به سمت محل آغاز مراسم در حرکت میباشد.
همزمان موکبهای پذیرایی و خدمات به زائرین و عزاداران در پیادهراههای منتهی به درهای حرم مطهر که با عنوان ره باغ شناخته میشود برقرار و مشغول خدمترسانی هستند و علاوه بر خادمین آستان قدس، صدها خادمیار از دیگر استانها نیز برای برگزاری رویداد تاریخی وداع با امام شهید امت در مشهد حضور یافته و با اتکاء به ظرفیتهای مردمی خود، صحنههای زیبایی از ارادت را شکل دادهاند.
اما در این میان حضور روحانیت و مبلغین دینی در میان مردم دیدنی است. برخی از آنها بصورت میدانی و برخی دیگر با برپایی موکبهای فرهنگی و رسانهای مشغول خدمت به مردم هستند.
اما در حاشیه میادین پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) و مسیرهای منتهی به حرم و حتی ورودیهای شهر مشهد مقدس، فعالان اجتماعی و مسجدی در حال دعوت زائرین و مسافرین به اسکان رایگان هستند و سه روز پیش برنامهریزی گستردهای را به عمل آوردهاند به گونهای که تقریبا مشکل برجستهای از لحاظ اسکان شرکتکنندگان وجود ندارد و به گفته مسئولین ستادهای اسکان در مشهد، هنوز ظرفیتهای خالی متعددی وجود دارد و در آنها پذیرایی نیز برقرار است.
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