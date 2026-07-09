پیام تقدیر اداره اتباع قم از حضور پرشور مهاجرین در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حضور پرشور مهاجرین و اتباع غیرایرانی مقیم استان قم و برپایی موکب‌های پذیرایی از سوی کشورهای مختلف در مراسم تشییع رهبر شهید امت، اداره کل اتباع و مهاجرین استان قم، در پیامی از این حضور باشکوه و خدمت‌رسانی مخلصانه تشکر کرد. متن پیام این اداره به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مدیریت اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم، بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خود را از تمامی هیئت‌ها، مواکب و گروه‌های جهادی و مردمی با ملیت های مختلف، که در برگزاری مراسم باشکوه «تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی» با اخلاص، همت و تلاش خالصانه به خدمت‌رسانی پرداختند، اعلام می‌دارد.

همچنین از تمامی اتباع و مهاجرین خارجی که با حضور گسترده، پرشور و مسئولانه خود در این مراسم، جلوه‌ای از همدلی، وفاداری و همراهی با آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت را به نمایش گذاشتند، صمیمانه قدردانی می‌نماییم.

بی تردید حضور ارزشمند شما در کنار خدمت‌رسانی بی‌دریغ مواکب و گروه‌های مردمی، نمادی از وحدت، همبستگی و پیوند عمیق امت اسلامی با ارزش‌های الهی و انقلابی بود و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات مشارکت اجتماعی و فرهنگی اتباع و مهاجرین افزود.

از درگاه خداوند متعال، برای همه خدمتگزاران، برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی، قبولی اعمال، سلامتی، عزت، توفیق روزافزون و اجر عظیم مسئلت داریم.

وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم

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