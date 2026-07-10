برگزاری دادگاه ۱۱ عالم مشهور شیعه در بحرین با محدودیت شدید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر مؤسسه بحرین برای حقوق و دموکراسی با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده ۱۱ تن از بارزترین علمای شیعه بحرین، گفت: جلسه دادگاه آنان بهصورت محرمانه برگزار شده و فاقد حداقل معیارهای دادرسی عادلانه بوده است.
سید احمد الوداعی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد این روحانیان، از جمله سید مجید المشعل، شیخ علی محمد الصددی، شیخ محمد صنقور، شیخ فاضل الزاکی، شیخ محمد الخرسی، شیخ عیسی المؤمن، سید موسی سیدجواد الوداعی، شیخ محمدجواد الشهابی، شیخ میرزا المعتوق، شیخ حامد عاشور و شیخ ایوب علی حسن البحرانی، در حالی محاکمه میشوند که همچنان در بازداشت به سر میبرند.
به گفته وی، متهمان بهصورت حضوری در دادگاه حاضر نشده و تنها از طریق ارتباط تصویری با قاضی شرکت کردهاند. همچنین ورود افراد به جلسه دادگاه، بهجز وکلای مدافع، ممنوع بوده است.
الوداعی گفت: تیم دفاع تاکنون به پرونده، متن اتهامات و اسناد رسمی دسترسی نداشته و نسخهای از بازجوییهای دادستانی نیز در اختیار آنان قرار نگرفته است.
وی افزود وکلای مدافع از زمان آغاز روند رسیدگی، امکان ملاقات با موکلان خود را نداشتهاند و اعتراض آنان به ادامه دفاع بدون دسترسی به پرونده و ارتباط با متهمان، با تهدید به اقدامات انضباطی روبهرو شده است.
مدیر مؤسسه بحرین برای حقوق و دموکراسی همچنین گفت: اتهامات مطرح شده علیه این روحانیان به باورها و آیینهای مذهبی شیعی مربوط است و بر اساس اعمالی که جرم شناخته شود، تنظیم نشده و از این رو، به منزله جرمانگاری اعتقادات و مناسک دینی است.
وی همچنین از نظارت شدید بر تماسهای تلفنی بازداشتشدگان، ممنوعیت گفتوگو درباره پرونده، تعیین وکلای تسخیری از سوی دادگاه با وجود انتخاب وکیل توسط خانوادهها و مخالفت این وکلای منصوب با کنارهگیری خبر داد؛ موضوعی که نگرانیهایی درباره استقلال روند دفاع و حق متهمان در انتخاب وکیل ایجاد کرده است.
الوداعی در پایان گفت: این روحانیان از زمان بازداشت، حدود دو ماه پیش، تاکنون اجازه ملاقات با خانوادههای خود را نداشتهاند و روند کنونی را محاکمهای تشریفاتی و فاقد الزامات دادرسی عادلانه توصیف کرد. وی همچنین این اقدامات را ادامه فشار بر مراجع دینی شیعه و استفاده سیاسی از دستگاه قضایی دانست.
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