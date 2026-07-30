شهروندان شیعه استان بلخ از نبود بازار کار شکایت دارند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از شهروندان شیعه و تحصیلکرده استان بلخ در گفتگو با خبرنگار ابنا از گسترش بیکاری و نبود فرصتهای شغلی در این استان شکایت دارند.
عوضعلی دانش، یکی از جوانان شیعه شهرستان شولگره، روز چهارشنبه، ۷ مرداد، به خبرنگار ابنا گفت جوانانی را میشناسد که نزدیک به سه سال است بیکار هستند و هنوز موفق به یافتن شغل نشدهاند.
آقای حقبین که دوره کارشناسی ارشد خود را در یکی از دانشگاههای خصوصی کابل به پایان رسانده است، تا دو سال پیش با کامیون شخصی خود زغالسنگ را از شهرستان درهصوف استان سمنگان به بلخ انتقال میداد و از این طریق امرار معاش میکرد.
او میگوید با رکود بازار زغالسنگ، کامیونش دو سال است بدون استفاده باقی مانده و تلاشهایش برای استخدام در ادارات دولتی نیز نتیجهای نداشته است.
به گفته حقبین، با وجود تحصیلات عالی و سابقه کار در ادارات حکومت پیشین، تاکنون در هیچ نهاد دولتی استخدام نشده و ادامه این وضعیت او و شمار دیگری از جوانان را به فکر مهاجرت انداخته است.
شماری از جوانان بلخ همچنین میگویند فرصتهای محدود کاری بهصورت نابرابر توزیع میشود و این وضعیت فاصله میان فقیر و ثروتمند را افزایش داده است.
یاسین جعفری، فارغالتحصیل رشته حقوق دانشگاه بلخ و وکیل مدافع در حکومت پیشین، میگوید پس از بازگشت از ایران، بیش از یک سال است که بیکار مانده است.
او افزود افزایش قیمت مواد غذایی و کرایه خانهها، همراه با نبود شغل، بسیاری از خانوادهها را در تأمین خوراک و هزینههای درمانی با مشکل روبهرو کرده است.
این نگرانیها در حالی مطرح میشود که مقامهای طالبان در یک سال گذشته با افتتاح پروژههای زیربنایی، از بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی سخن گفتهاند؛ اما شماری از شهروندان بلخ میگویند تأثیر این وعدهها را در زندگی روزمره خود احساس نکردهاند.
........................
پایان پیام/
نظر شما