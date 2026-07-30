به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ به نقل از المسیره، عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن، طی سخنانی گفت: صمیمانهترین مراتب تسلیت و همدردی خود را به ملت عزیز عراق، نهادهای امنیتی آن، مجاهدان عزیز و خانوادههای شهدا در پی تجاوز ناجوانمردانه و ظالمانه آمریکا و عربستان ابراز میکنیم. ما تجاوز ظالمانه آمریکا و عربستان را محکوم و بهشدت تقبیح میکنیم و بر همبستگی کامل خود با ملت عراق و مجاهدان عزیزش تأکید داریم.
رهبر انصارالله یمن بیان کرد: صهیونیستها امت اسلامی را در همه سطوح در جنگی نرم هدف قرار داده اند.
وی درباره پروژه ایجاد آنچه که اسرائیل بزرگ خوانده میشود، هشدار داد و گفت: صهیونیست و دنبالهروهای آن، امت اسلامی را هدف قرار داده است و عنوان این مرحلهای که دشمنان دست به تحرکات زدهاند، تغییر خاورمیانه و "ایجاد اسرائیل بزرگ"است.
رهبر انصارالله یمن اعلام کرد: دشمنان اسلام، بشریت را به عنوان بخشی از نقشهها و توطئههای ظالمانه، شیطانی، جنایتکارانه و وحشیانه خود هدف قرار میدهند. دوران کنونی ما یکی از آشکارترین دورانها در میزان وفاداری به دشمنان اسلام و مسلمانان، یهودیان و مسیحیان، به قیمت از دست دادن ارزشهای دینی است.
وی بیان کرد: دشمنان در راستای هدف قرار دادن اسلام، مسلمانان، ارزشهای الهی و آموزههای الهی حرکت میکنند و برای تحریف فطرت انسان تلاش میکنند. صهیونیستها و پیروانشان در درجه اول امت اسلامی ما را هدف قرار میدهند، اگرچه خطر آنها برای تمام بشریت است.
او گفت: دشمنان در راستای تغییر خاورمیانه و پروژه اسرائیل بزرگ حرکت می کنند. صهیونیستها در جنگ نرم و جنگ سخت، امت اسلامی را در تمام سطوح هدف قرار میدهند. جریان های یهودی-صهیونیستی و آمریکایی-اسرائیلی بیش از هر زمان دیگری در جنگ با امت اسلامی هستند و این بیش از هر رزمان دیگری در تجاوز آنها نمایان است.
رهبر انصارالله یمن افزود: تجاوز دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران یا علیه لبنان، فلسطین و همه ملتهای امت، بر اساس اولویتهای خود، به دنبال رفع موانع از این منطقه است. تجاوز آمریکایی-صهیونیستی علیه منطقه ما با هدف از بین بردن چیزی است که آنها مانعی برای اجرای طرح صهیونیستی میدانند.
وی تاکید کرد: مسئولیت کل امت اسلامی ما در مواجهه با تجاوز صهیونیستی در قرآن کریم واضح و مشخص است. فطرت انسانی آن را حکم میکند و مبتنی بر محاسبه منافع است. دشمن آمریکایی آشکارا دشمنی حریص و طمع کننده است که از اقصی نقاط زمین برای اشغال، کشتن، غارت، مصادره آزادی امت اسلامی و کنترل آنها به منطقه ما آمده است.
او گفت: دشمن آمریکایی در چارچوب طرح صهیونیستی، استعماری و استبدادی عمل میکند و هدفش غارت منابع و کنترل منطقه است. آمریکاییها و اسرائیلیها در تلاش برای کنترل و تسلط بر امت اسلامی و محو هویت اسلامی آن هستند.
رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: در فلسطین، اقدامات دشمن از طریق جنایات کشتار، تخریب و آوارگی، علاوه بر توطئه علیه مسجد الاقصی، در حال افزایش است. نشانهها و شواهد خطرناکی وجود دارد که دشمن اسرائیلی در حال آماده شدن برای تخریب غیرمستقیم بخشی از مسجد الاقصی از طریق حفاریها و اقدامات بسیار خطرناک است.
وی افزود: دشمن سعی دارد از طریق اقدامات گمراه کننده و توجیهات توسط دولتها و رژیمها برای کماهمیت جلوه دادن جنایات دشمن اسرائیلی، از خشم امت اسلامی جلوگیری کند. هدف قرار دادن و کشتار روزانه در نوار غزه ادامه دارد و تعداد شهدا در طول مدت توافق از ۱۰۰۰ نفر فراتر رفته و بیش از ۳۰۰۰ نفر زخمی شدهاند. دشمن اسرائیلی به توافق پایبند نیست و با وقاحت، تجاوز و جنایت کامل آن را نقض میکند. دشمن اسرائیلی به جنایات، تجاوز و جنایات مختلف خود علیه مردم فلسطین ادامه میدهد.
او تاکید کرد: وحشیگری و تجاوز صهیونیستی، از سوی آمریکاییها و اسرائیلیها، علیه امت اسلامی ما ادامه دارد و جمهوری اسلامی به شدت هدف قرار گرفته است. امت باید با این وحشیگری و تجاوز صهیونیستی مقابله کند. امت باید بر اساس اصول، ارزشها و اخلاق خود عمل کند تا حمایت، یاری، پیروزی و پشتیبانی خداوند را به دست آورد. نکته تاسفبار این است که روند بسیاری از رژیمها و نفوذ آنها بر مردم تحت سلطهشان، به سمت و سویی انحرافی میرود که در خدمت دشمنان ملت است.
رهبر انصارالله یمن گفت: طرح صهیونیستی بدون شک خطری برای کل امت اسلامی است و احدی در امان نیست و هیچ استثنایی ندارد، حتی برای آنانی که به آمریکا خدمت میکنند. طرح صهیونیستی هیچ استثنایی برای کسانی که به صهیونیسم، یهودیان، آمریکا و اسرائیل وفادارند، قائل نیست.
وی افزود: نگاه صهیونیستها به کسانی که با آنها بیعت میکنند، نگاهی تحقیرآمیز است، زیرا آنها صرفاً ابزارهایی هستند که توسط دشمنان مورد سوءاستفاده قرار میگیرند تا زمانی که دیگر نیازی به آنها نباشد. و سپس حذف میشوند. در سطح سیاسی و رسانهای، نگاه صهیونیستها به کسانی که با آنها بیعت میکنند، نگاهی تحقیرآمیز و حقارت بار و اهانت کننده است.
رهبر انصارالله یمن تصریح کرد: خود ترامپ در مورد سعودیها میگوید که آنها گاو شیرده هستند که تا خشک شدن پستانش، آن را میدوشند و سپس آن را ذبح میکنند.
وی گفت: اطاعت از دشمنان، ارتداد است، زیرا به معنای اطاعت از آنها، تسلیم شدن در برابر آنها و عمل کردن با آنها طبق توطئهها و نقشههای شیطانی آنهاست. آمریکاییها، اسرائیلیها، یهودیان و صهیونیسم کارشان فساد در روی زمین است. دشمنان صرفاً بر اساس منافع اقتصادی عمل نمیکنند و در چارچوب سیاسی روابط بینالملل که به سایر کشورها احترام میگذارد، عمل نمیکنند.
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