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عالم اهل‌سنت سوری:

تشییع رهبر شهید، طوفانی شیعی است که در تاریخ تکرار نخواهد شد

۱۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۰
کد مطلب: 1838332
تشییع رهبر شهید، طوفانی شیعی است که در تاریخ تکرار نخواهد شد

منصور الفراهیدی، عالم اهل‌سنت سوری، با اشاره به عظمت بی‌نظیر مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، این رویداد را «طوفانی شیعی» و «سیلی خروشان از انسان‌ها» توصیف کرد که در تاریخ تکرار نخواهد شد و از جهانیان خواست تا چشمان خود را از تماشای این صحنه شگفت‌انگیز انسانی سیراب کنند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منصور الفراهیدی، عالم اهل‌سنت سوری، در پیامی درباره عظمت مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، با بیانی حماسی و تأثیرگذار به توصیف این رویداد تاریخی پرداخت.

وی در این پیام نوشت: من نه سیل عرم را دیدم که سد یمن را ویران کرد و سراسر شبه‌جزیره عربستان را درنوردید و نه طوفان نوح را که تر و خشک را با هم برد و نه جن و عفریت‌های سلیمان را که از عصای او می‌خوردند. اما چیزی معادل همه آنهاست: #طوفانی_شیعی، سیلی خروشان از انسان‌ها و طوفانی سهمگین از ایران است.

الفراهیدی در پایان تأکید کرد: چشمانتان را از تماشای این صحنه شگفت‌انگیز انسانی سیراب کنید؛ صحنه‌ای که دیگر تکرار نخواهد شد.

تشییع رهبر شهید، طوفانی شیعی است که در تاریخ تکرار نخواهد شد

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پایان پیام/

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