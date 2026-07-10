تشییع رهبر شهید، طوفانی شیعی است که در تاریخ تکرار نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منصور الفراهیدی، عالم اهل‌سنت سوری، در پیامی درباره عظمت مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، با بیانی حماسی و تأثیرگذار به توصیف این رویداد تاریخی پرداخت.

وی در این پیام نوشت: من نه سیل عرم را دیدم که سد یمن را ویران کرد و سراسر شبه‌جزیره عربستان را درنوردید و نه طوفان نوح را که تر و خشک را با هم برد و نه جن و عفریت‌های سلیمان را که از عصای او می‌خوردند. اما چیزی معادل همه آنهاست: #طوفانی_شیعی، سیلی خروشان از انسان‌ها و طوفانی سهمگین از ایران است.

الفراهیدی در پایان تأکید کرد: چشمانتان را از تماشای این صحنه شگفت‌انگیز انسانی سیراب کنید؛ صحنه‌ای که دیگر تکرار نخواهد شد.

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