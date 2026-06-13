ایران، الگوی موفق وحدت و همگرایی جهان اسلام

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در گفت‌وگویی با اشاره به تهدید و توهین ترامپ علیه مردم ایران اظهار داشت: ترامپ یک شخصیت شیطانی دارد؛ شیطان این‌طور است که تذبذب دارد و رفت‌وآمد و تغییر موضع دارد، و این از خصوصیات شیطان است که بر یک امر مستقر نمی‌شود.

وی افزود: اینکه ترامپ مواضع خود را مرتب عوض می‌کند و تغییر می‌دهد، نشان از همان روحیه شیطانی دارد که می‌خواهد با الفاظ بازی کند و از حقیقت دور است و با ایجاد شبهه و سخنان نابجا و نابهنگام درصدد است خود را در صحنه رسانه مطرح کند.

شهریاری ادامه داد: جلوه‌گری شیطانی یکی از ویژگی‌های ترامپ است؛ او درصدد است همیشه خود را در خط اول رسانه‌ها حفظ کند و این یک سیاست و راهبردی است که دنبال می‌کند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه مردم شریف ایران باید هوشیار باشند، تصریح کرد: مردم باید پای صحنه باشند و همان‌طور که بیش از 100 روز در خیابان‌ها حضور داشتند، باید توجه داشته باشند که این شخصیت سخنانش استوار و مستقر نیست و هر آنچه می‌گوید صرفاً برای بروز دادن شخصیت شیطانی خود و نیز برای کنترل بازارهای جهانی است؛ به‌گونه‌ای که هر زمان قیمت نفت بالا می‌رود جمله‌ای درباره نزدیک بودن توافق مطرح می‌کند و هر زمان پایین می‌آید تهدیدهایی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم مطرح می‌کند.

وی گفت: توهینی که ترامپ در این راستا کرده در حقیقت بیانگر شخصیت خود اوست؛ کسانی که بدزبانی، بددهانی و فحاشی می‌کنند بیش از آنکه طرف مقابل را توصیف کنند، شخصیت خود را نشان می‌دهند و او نیز با این رفتارها در واقع شخصیت شیطانی و انحرافی خود را بروز می‌دهد.

شهریاری افزود: مردم ما الحمدالله آگاه هستند، نظامیان ما و نیروهای مسلح ما پای صحنه حاضر هستند و ما مطمئن هستیم که با جمع بین دیپلماسی، میدان و توجه به مسائل اقتصادی مردم، ان‌شاءالله پیروز میدان خواهیم بود.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پاسخ به سوالی درباره سیاست‌های این مجمع در جهت ایجاد وحدت میان مذاهب اسلامی اظهار داشت: یکی از وظایف ما ایجاد و حفظ وحدت در صحنه بین‌المللی بوده است و در طول جنگ رمضان با ارتباط با علمای بزرگ جهان اسلام تلاش کردیم آنان را در مسیر وحدت حفظ کنیم.

وی افزود: ما مشاهده کردیم که افکار شیطانی ترامپ و استکبار جهانی نیز بی‌تأثیر نبوده و ما تلاش کردیم این اثرات را خنثی کنیم و نشان دهیم امت اسلامی در صحنه حاضر است. خوشبختانه در داخل کشور نسبت به اهل سنت و سایر مذاهب مشکلی نداریم و در حال ارائه الگویی جدید از تقریب و وحدت جهان اسلام هستیم.

شهریاری عنوان کرد: ما وظیفه داریم این الگوی داخلی را به جهان ارائه کنیم تا نشان دهیم می‌توان همه اقوام و مذاهب را در کنار هم و با صلح و آرامش قرار داد و برای اهداف کلان جهان اسلام از جمله وحدت امت اسلامی و ایجاد اتحادیه کشورهای اسلامی با یکدیگر همکاری کرد و در برابر استکبار ایستاد.

وی در پایان گفت: فرهنگ مقاومت امروز به امت اسلامی پیام داده و این پیام دریافت شده است و امیدواریم علمای جهان اسلام نیز در این مسیر وارد شوند.

..........

پایان پیام