  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

اهتزاز پرچم فلسطین در تالار اپرای انگلیس در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی

۲۹ تیر ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۰
کد خبر: 1709677
اهتزاز پرچم فلسطین در تالار اپرای انگلیس در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی

یکی از اعضای گروه اپرای تالار محل اجرای نمایش برنامه‌های هنری در قلب لندن به نشانه اعتراض به اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در غزه، پرچم فلسطین را بالا گرفت.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ   روزنامه تلگراف نوشت: یکی از هنرمندان در جریان اجرا در رویال اپرای لندن، پرچم فلسطین را بالا گرفت. این رویداد حین اجرای مجدد یک اپرا رخ داد و تلاش کارکنان برای برداشتن پرچم با مقاومت مواجه شد.

بر اساس این گزارش، یکی از بازیگران اپرای سلطنتی لندن در جریان اجرای صحنه‌ای، پرچم فلسطین را بالا نگه داشت و در برابر تلاش کارکنان برای برداشتن آن مقاومت کرد.

یکی از مخاطبان این برنامه به تلگراف تایید کرد که در «تالار اوپرای سلطنتی لندن یکی از بازیگران پرچم فلسطین را برافراشت و فرد دیگری از کارکنان این تالار به روی صحنه آمد و تلاش کرد پرچم را بردارد که با مقاومت فرد مربوطه مواجه شد».

مخاطب دیگری در شبکه پیام رسان ایکس نوشت: هنگام اجرای نمایش «ایل ترواتوره» یکی از هنرمندان در حالی که پرچم فلسطین را تکان می‌داد، روی صحنه آمد. او فقط آنجا ایستاده بود، نه تعظیم می‌کرد و نه فریاد می‌زد. کسی از بیرون صحنه مدام سعی می‌کرد پرچم را بردارد. باورنکردنی است.

 
.............
پایان پیام/ ۲۱۸

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha