اهتزاز پرچم فلسطین در تالار اپرای انگلیس در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه تلگراف نوشت: یکی از هنرمندان در جریان اجرا در رویال اپرای لندن، پرچم فلسطین را بالا گرفت. این رویداد حین اجرای مجدد یک اپرا رخ داد و تلاش کارکنان برای برداشتن پرچم با مقاومت مواجه شد.
بر اساس این گزارش، یکی از بازیگران اپرای سلطنتی لندن در جریان اجرای صحنهای، پرچم فلسطین را بالا نگه داشت و در برابر تلاش کارکنان برای برداشتن آن مقاومت کرد.
یکی از مخاطبان این برنامه به تلگراف تایید کرد که در «تالار اوپرای سلطنتی لندن یکی از بازیگران پرچم فلسطین را برافراشت و فرد دیگری از کارکنان این تالار به روی صحنه آمد و تلاش کرد پرچم را بردارد که با مقاومت فرد مربوطه مواجه شد».
مخاطب دیگری در شبکه پیام رسان ایکس نوشت: هنگام اجرای نمایش «ایل ترواتوره» یکی از هنرمندان در حالی که پرچم فلسطین را تکان میداد، روی صحنه آمد. او فقط آنجا ایستاده بود، نه تعظیم میکرد و نه فریاد میزد. کسی از بیرون صحنه مدام سعی میکرد پرچم را بردارد. باورنکردنی است.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما