اهتزاز پرچم فلسطین در تالار اپرای انگلیس در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه تلگراف نوشت: یکی از هنرمندان در جریان اجرا در رویال اپرای لندن، پرچم فلسطین را بالا گرفت. این رویداد حین اجرای مجدد یک اپرا رخ داد و تلاش کارکنان برای برداشتن پرچم با مقاومت مواجه شد.

یکی از مخاطبان این برنامه به تلگراف تایید کرد که در «تالار اوپرای سلطنتی لندن یکی از بازیگران پرچم فلسطین را برافراشت و فرد دیگری از کارکنان این تالار به روی صحنه آمد و تلاش کرد پرچم را بردارد که با مقاومت فرد مربوطه مواجه شد».

مخاطب دیگری در شبکه پیام رسان ایکس نوشت: هنگام اجرای نمایش «ایل ترواتوره» یکی از هنرمندان در حالی که پرچم فلسطین را تکان می‌داد، روی صحنه آمد. او فقط آنجا ایستاده بود، نه تعظیم می‌کرد و نه فریاد می‌زد. کسی از بیرون صحنه مدام سعی می‌کرد پرچم را بردارد. باورنکردنی است.



