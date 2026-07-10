سفیر یمن: تشییع میلیونی شهید امت نماد اقتدار ایران بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «ابراهیم الدیلمی»، سفیر جمهوری یمن در تهران تأکید کرد که ملت و رهبری ایران توانستند در صحنه‌ای باشکوه و بی‌سابقه، میان «سوگ شهادت و حماسه پیروزی» پیوند بزنند.

وی افزود که پس از این مراسم تشییع باشکوه، منطقه شاهد دگرگونی‌ها و تغییر مواضع خواهد بود و میادین جهاد و مقاومت(محور مقاومت) روابط خود را بیش از پیش تقویت خواهند کرد.

الدیلمی در گفت‌وگو با شبکه «المسیره» ، تاکید کرد که مشارکت هیئت یمنی استثنایی بود و اهمیت نمادینی داشت که با توجه به محاصره و پیامدهای «طوفان الاقصی» ارتباط بین دو کشور را تقویت می‌کند.

وی توضیح داد که تشییع میلیونی پیکر شهید، نشان‌دهنده سطح تمدن ملت ایران و توانایی فوق‌العاده آنان در سازماندهی بود؛ موضوعی که تحسین و توجه هیئت‌های شرکت‌کننده را برانگیخت.

سفیر یمن در تهران همچنین افزود که آن رهبر شهید، اکنون به نمادی برای تمام آزادگان جهان تبدیل شده و نقشی کلیدی در حمایت از محور مقاومت داشته است.

الدیلمی خطاب به کشورهای عربی که تصمیم‌گیری خود را به دشمن آمریکایی گره زده‌اند، گفت: «لازم است در محاسبات خود بازنگری کرده و رفتارشان را تغییر دهند. آن‌ها باید از پیام‌های این صحنه درس بگیرند؛ صحنه‌ای که نشان داد جمهوری اسلامی و محور مقاومت، از رهبری بسیار قدرتمندتر و باصلابت‌تر برخوردارند.»

به گفته سفیر یمن، این «صحنه‌ی تشییع»، وحدت میادین را تقویت کرد و دشمن را وادار به بازنگری در محاسبات خود نمود؛ وی پیش‌بینی کرد که دگرگونی‌های بزرگی در دستور کار سیاسی منطقه رخ دهد و هژمونی آمریکایی و صهیونیستی به نفع جبهه مقاومت افول کند.

الدیلمی تصریح کرد آنچه دشمن اسرائیلی «دستاورد» می‌پندارد، تلاشی مذبوحانه برای دستیابی به پیروزی خیالی است. او تأکید کرد که زمان به نفع این رژیم نیست و در مرحله پیش رو شاهد تقویت هرچه بیشتر روابط میادین جهاد و مقاومت خواهیم بود؛ بر همین اساس، بر کشورهای عربی و اسلامی واجب است که مسیر جهاد و مقاومت را در پیش بگیرند و کشورهای منطقه باید این نقش را تقویت کنند.

وی رژیم صهیونیستی را باری بر دوش آمریکا دانست و گفت: موضع‌گیری( رویکرد جانبدارانه) آمریکا همواره در کنار اسرائیل بوده است، اما این رژیم کم‌کم به باری بر دوش آمریکا و اروپا تبدیل خواهد شد؛ چرا که ثابت کرده است نه قابل همزیستی است و نه می‌توان با آن به هیچ تفاهمی رسید.

سفیر یمن در پایان با اشاره به سیاست‌های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی تاکید کرد: این رژیم باید از ریشه برکنده شود تا منطقه بتواند نفس بکشد. نباید هیچ راه نجاتی برای رژیم غاصب صهیونیستی و طرح‌های توسعه‌طلبانه آن در منطقه وجود داشته باشد؛ چرا که این رژیم امروز در بحران است، به فریب متوسل می‌شود و لازم است که آگاهی فرزندان امت افزایش یابد.

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