به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ استاندار گلستان از بازگشایی پل آسیبدیده شهرستان آققلا در کمتر از ۲۴ ساعت پس از حمله دشمن خبر داد و گفت: بازسازی سریع زیرساختهای آسیبدیده، پاسخ عملی استان به تهدیدها و اقدامات دشمنان است.
علیاصغر طهماسبی روز شنبه اظهار کرد: با دستور فوری برای آغاز عملیات ایمنسازی و بازسازی، پل آسیبدیده آققلا پس از انجام تستهای فنی و تایید ایمنی، در کمتر از ۲۴ ساعت بازگشایی شد و همزمان عملیات تکمیلی بازسازی نیز ادامه دارد.
وی با اشاره به بازدید میدانی خود از محل حادثه ساعاتی پس از وقوع حمله افزود: حفظ پایداری مسیرهای ارتباطی، تداوم خدماترسانی و تامین آرامش مردم از اولویتهای مدیریت استان بود و بر همین اساس تمامی دستگاههای اجرایی، امدادی و عمرانی موظف شدند بدون وقفه وارد عمل شوند.
استاندار گلستان تاکید کرد: پس از صدور دستور تیمهای تخصصی با حضور در محل، عملیات ایمنسازی، پاکسازی و ارزیابی خسارت را آغاز کردند و با تلاش شبانهروزی، شرایط برای بازگشایی مسیر در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شد.
طهماسبی با تاکید بر اینکه گلستان در برابر تهدیدها عقبنشینی نخواهد کرد، گفت: بازگشایی و بازسازی فوری زیرساختهای آسیبدیده، پاسخ عملی استان به تخریب و تهدید دشمنان است و روند تکمیل عملیات عمرانی تا بازسازی کامل ادامه خواهد داشت.
وی پیش از این نیز در بازدید از محل حادثه با همراهی معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی و هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار آققلا، مدیران دستگاههای اجرایی و فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی، بر آغاز فوری عملیات ترمیم و بازسازی تاکید کرده بود.
استاندار گلستان همچنین با اشاره به پیگیریهای انجامشده با وزیر راه و شهرسازی، از بسیج همه ظرفیتهای فنی و اجرایی برای بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی خبر داده و گفته بود هدف این است که ضمن جبران خسارتها، بازسازی با استانداردهای بالاتر انجام شود تا هیچ خللی در خدماترسانی به مردم ایجاد نشود.
طهماسبی با تاکید بر حفظ آرامش عمومی و ضرورت اطلاعرسانی دقیق و مسوولانه تصریح کرد که دشمنان باید بدانند خسارتهای وارد شده هرگز موجب توقف روند خدمترسانی و توسعه کشور نخواهد شد و هر نقطهای که آسیب ببیند، با کیفیتی بهتر بازسازی میشود.
گفتنی است دشمن آمریکایی در بامداد (پنجشنبه) با موشک کروز نقاطی از پل آق تکه خان واقع در شهرستان آققلا را مورد هدف قرار داد که این حمله هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشته است.
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