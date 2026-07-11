به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در چارچوب تحلیلهای رسانههای آمریکایی از تحولات اخیر در جنگ منطقهای و حملاتی که ایران در پاسخ به نقض آتشبس توسط آمریکا علیه مواضع این کشور در منطقه انجام داد، نشریه آتلانتیک در گزارشی تحت عنوان «کنترل جنگ در دست ایران است و ترامپ گیج و غرق در مشکلات و تحقیر شده است»، نوشت: کنترل جنگ فعلی میان آمریکا و ایران اکنون در دست نظام ایران است، نه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و تفاهمی که اخیراً میان آنها منعقد شده بود، صرفاً یک خیالپردازی است که ترامپ به آن دل بسته بود.
این رسانه آمریکایی تاکید کرد که ترامپ تصور میکرد جنگی را که شعلهور کرده تحت کنترل دارد، اما واقعیت آن است که کنترل آن را از دست داده و این ایرانیها هستند که شرایط را تعیین میکنند و بارها او را تحقیر کردهاند. علاوه بر آن، آتشبس اعلام شده توسط ترامپ در ماه گذشته که احتمالاً برای آرام کردن بازارهای بینالمللی و جلوگیری از هرگونه اقدام قانونی از سوی کنگره علیه ترامپ بود، واقعاً تأثیری نداشت؛ زیرا هیچ یک از طرفین آتش را متوقف نکردند.
در ادامه این مقاله آمده است: وضعیت اکنون به چیزی شبیه به یک جنگ آهسته تبدیل شده و طی چند روز گذشته ایرانیها به سه نفتکش در تنگه هرمز حمله کردند و آمریکاییها هم تقریباً ۸۰ نقطه در ایران را هدف قرار دادند. اخیراً هم سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که به حدود ۸۵ هدف آمریکایی در بحرین و کویت حمله کرده است.
بر اساس این گزارش، روز چهارشنبه از ترامپ پرسیده شد که آیا تفاهمنامه با ایران که قرار بود مبنای مذاکرات باشد لغو شده یا نه، او کمی مکث کرد و سپس گفت: «این سوال جالبی است، تا جایی که به من مربوط میشود فکر میکنم که آتشبس تمام شده و من دیگر نمیخواهم با ایرانیها سر و کار داشته باشم.»
آتلانتیک تاکید کرد: یادداشت تفاهمی که میان تهران و واشنگتن منعقد شد صرفاً یک سند تسلیم آمریکایی بود که ایرانیها تحمیل کرده بودند و ترامپ هم میخواست از جنگ خارج شود و بنابراین آن را امضا کرد. اهداف ایران در این توافق عبارتند از: بقای نظام، کنترل تنگه هرمز و حفظ برنامه هستهای.
ترامپ با جنگ کورکورانه، در بحران دست و پا میزند
در ادامه این گزارش تاکید شده که دولت ترامپ کورکورانه و بدون استراتژی روشن وارد این جنگ شد و به فرضیات ناقص، اطلاعات قدیمی و حدس و گمان تکیه کرد. مقامات آمریکایی هم تحت تاثیر توهمات ترامپ تصور کردند که نظام ایران به سرعت فرو میپاشد.
بر اساس این گزارش، ترامپ و پیت هگست، وزیر جنگ او، سالها تحلیل و برنامههای نظامی و اطلاعاتی را نادیده گرفته و سپس وقتی ایرانیها تنگه هرمز را بستند و اقتصاد جهانی را خفه کردند، کاملاً غافلگیر شدند و از آن زمان تاکنون هدف دولت آمریکا حل بحران تنگه هرمز شده است. جنگ با بمباران بدون توانایی کنترل قلمرو، بیهوده بوده و ایالات متحده در حال خالی کردن ذخایر مهمات گرانقیمت خود بدون دستاوردهای استراتژیک است.
مجله آتلانتیک در پایان تاکید کرد که سخنان ترامپ نشاندهنده یک رئیسجمهور در حال جنگ نیست؛ بلکه نشاندهنده مردی دستوپا چلفتی است که در مشکلاتی فراتر از ظرفیت خود فرو رفته و به جای کنترل رویدادها، صرفاً به آنها واکنشهای شتابزده نشان میدهد.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم روز پنجشنبه در این زمینه اعلام کرد: ترامپ اکنون با عواقب توافقی رو به روست که با عجله تدوین شده بود تا به او اجازه دهد ادعای پیروزی سیاسی کند؛ علیرغم اینکه مسائل اساسی همچنان حل نشده باقی مانده، از جمله برنامه هستهای ایران، زرادخانه موشکی آن، نقش منطقهای تهران و امنیت ناوبری در تنگه هرمز.
این رسانه آمریکایی گزارش داد که ترامپ یک قمار بزرگ کرد و تصور میکرد که رهبری ایران به خاطر منافع اقتصادی تغییر رفتار میدهد، اما متوجه شد که منطقی که از سال ۱۹۷۹ یعنی تأسیس انقلاب اسلامی ایران وجود داشته، همچنان بر این کشور حاکم است.
بر اساس این گزارش، با فروپاشی آتشبس، ترامپ خود را در برابر سه گزینه پیچیده میبیند که همگی پرهزینه هستند:
-
تشدید نظامی گسترده که میتواند آمریکا را به جنگ جدیدی بکشاند که فاقد حمایت داخلی است.
-
اعمال مجدد محاصره اقتصادی و دریایی بلندمدت بر ایران که مستلزم حضور نظامی قابل توجه آمریکاست.
-
پذیرش ماندن در وضعیت نه جنگ و نه صلح که با دورههای متناوب حملات و مذاکرات مشخص میشود.
این تحلیلهای آمریکایی در مجموع به این نتیجه رسیدند که فروپاشی آتشبس نه تنها ترامپ را در میان گزینههای سخت قرار میدهد، بلکه نشاندهنده شکست تکیه آن بر یک توافق موقت است که به ریشههای بحران نپرداخته بود. همچنین در حالی که واشنگتن به دنبال جلوگیری از یک جنگ تمامعیار است، به نظر میرسد که تهران برای یک رویارویی طولانی آماده شده که در آن محاسبات نظامی را با فشارهای اقتصادی و حقوق سیاسی هر دو طرف درگیری در هم میآمیزد.
.................
پایان پیام/
نظر شما