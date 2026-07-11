به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

﴿سَلاَمٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ﴾ (الرعد، ۲۴)

شکوه بدرقه آقای شهید ایران با رمز «باید برخاست» چشم‌های جهانیان را خیره و خشم دشمنان را دو چندان کرد.

مردم خداباور ایران و عراق، و بلکه سراسر دنیا، همراه با حق‌جویان عالم در این سوگ غمبار حماسه‌ای شورانگیز آفریدند و کید مکاران عالم را به سر انگشت عشق و اخلاص نقش بر آب و سحر ساحران فرعونی را باطل کردند.

کذب دهه‌ها تبلیغ بر علیه جمهوری اسلامی ایران و رهبری مقتدر و مخلص آن، در چند روز آشکار شد و کذابان بی‌حیا شرمنده از سال‌ها دروغ و فتنه به لکنت افتادند و ناامیدانه تلاش کردند خود را از نگاه سرزنشگر مردمان دنیا دور و در پشت ادعاهای واهی پنهان کنند.

شور انتقام‌خواهی مردمان مبعوث‌شده به گونه‌ای بود که رئیس‌جمهور خودشیفته و نالایق آمریکا را در هاله‌ای از توهمات ناشی از وحشت به هذیان‌گویی واداشت و اطرافیان چاپلوس او را به دست و پا زدنی بیمارگونه واداشت.

با چه زبان می‌توان از این مردمان باوفا تشکر کرد و چه کس جز خدای متعال توان پاداش‌دادن به آنان داراست.

همدلی مسئولان اجرایی، سیاسی، نظامی و حتی قضایی با این جنبش خودجوش مردمی نیز سپاسی مضاعف می‌طلبد.

امید آن که ایران سرفراز در پرتو رهبری خردمند و مسئولان خدمتگزار و مردمان وفادار به نمادی آشکار برای تحقق وعده‌های الهی در جهان تبدیل شود و هر روز درخشان‌تر از دیروز باشد.

﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَی لَکُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُکُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ﴾ (آل‌عمران، ۱۲۶)

مهدی هادوی تهرانی

قم آشیانه آل محمد (علیهم السلام)

بیستم تیر ۱۴۰۵ - ۲۶ محرم الحرام ۱۴۴۸

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