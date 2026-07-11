به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماره سوم نشریه تخصصی «دیپلماسی کتاب» (ویژه بهار ۱۴۰۵) با تمرکز بر اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب در حوزه نشر و ترجمه، در ۱۷۶ صفحه روانه بازار نشر شد.

نشریه «دیپلماسی کتاب» به عنوان یک منبع تخصصی و مرجع، با هدف رصد و تحلیل تحولات نشر بین‌الملل، ترجمه و فناوری‌های نوین جهانی منتشر می‌شود. این مجله می‌کوشد با تقویت دیپلماسی فرهنگی و انتقال مؤثر مفاهیم میان ایران و سایر کشورها، شناخت عمومی از ظرفیت‌های فرهنگی ادبیات فارسی و اسلامی را در سطح جهان بهبود بخشد.

این نشریه با پوشش اخبار نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب، جوایز ادبی، معرفی شخصیت‌های تأثیرگذار و بررسی برترین نهادهای فعال عرصه نشر، نیازهای پژوهشگران، ناشران، مترجمان و دیپلمات‌های فرهنگی را برای دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز برآورده می‌کند. همچنین ارائه تحلیل‌های عمیق از چالش‌ها و فرصت‌های عرصه نشر بین‌الملل، این مجله را به راهنمایی کاربردی برای توسعه تعاملات فرهنگی تبدیل کرده است.

شماره سوم این نشریه به مناسبت شهادت حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (قدس سره)، به بررسی دیدگاه‌ها و راهبردهای ایشان در حوزه نشر، ترجمه و ادبیات پرداخته است. این شماره با ارائه محتوای تحلیلی، نقشه‌راهی روشن برای ناشران، نویسندگان و فعالان فرهنگی ترسیم می‌کند که به دنبال عبور از مرزهای داخلی و ورود قدرتمند به بازارهای نوظهور و تبادلات اقتصاد فرهنگ هستند.

فهرست مطالب و نویسندگان شماره سوم

شماره سوم «دیپلماسی کتاب» میزبان یادداشت‌ها، مقالات و گفت‌وگوهایی از چهره‌های شاخص داخلی و بین‌المللی است. برخی از مهم‌ترین عناوین این شماره عبارتند از:

سرمقاله: تیغ دولبه توجه جهانی به ایران؛ فرصت روایت‌گری یا چالش تحریف (محمدجواد گلزار)

نامه مهمان: حماسه نوین لبنان و پروژه سترگ تمدنی (سید عباس نورالدین)

سند مادر؛ چرا رهبر شهید انقلاب «کتاب» را مهم‌ترین «رسانه تمدن‌ساز» می‌دانست؟ (گفت‌وگو با محمد حسنی)

میزگرد تخصصی: روایت ایرانِ مقاوم و بایستگی‌های پساجنگ (با حضور میثم نیلی، محسن پرویز و محمدجواد گلزار)

جَست و جوشش؛ روایتی از راهبری امام شهید در رویش ادبیات انقلاب اسلامی (گفت‌وگو با محمدرضا سنگری)

راهبرد ترجمه؛ خوانشی از رهنمودهای شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(ره) (محمد علیدوست)

تجربه‌ای منحصربه‌فرد در نشر بین‌الملل؛ چگونه یک کتاب ۵۰۰ صفحه‌ای در ۶۰ روز تألیف و به ۲۳ زبان ترجمه شد؟ (گفت‌وگو با حسین بهرامی)

چاپ بر اساس تقاضا؛ پایان عصر انبارداری کتاب و آغاز نشر پایدار (محمد حائری شیرازی)

اصالت «روایت»: الگوریتم مرزگذاری میان داستان‌سرایی انسان و هوش مصنوعی (حامد دهقانی فیروزآبادی)

شعر فارسی و سیاست در ایران: اندیشه‌های [آیت‌الله] خامنه‌ای (هاینریش ماته)

هنر مقاومت از برزیل؛ روایت یک کارتونیست ضدامپریالیست از ایران و فلسطین (گفت‌وگو با کارلوس لاتوف)

کماِل شرف؛ در ایران «روح الله» جاری است و شکست نمی‌خورد (گفت‌وگو با کمال شرف)

پادروایت؛ در روسیه «ایرانِ مقاوم» مشتری دارد (علی مهدوی)

کربلا به قلم یک هندو؛ حماسه‌ای برای وحدت (احمد معصوم‌زاده)

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