مراسم ترحیم و بزرگداشت رهبر شهید در مزارشریف برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم ترحیم و بزرگداشت حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، با حضور گسترده علما، مسئولان محلی، سرکنسول و مسئولان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران و هزاران تن از مردم مزارشریف و شهرستان‌های اطراف در مصلی و مدرسه علمیه سلطانیه برگزار شد.

در این مراسم، سخنرانان با تجلیل از شخصیت و خدمات این عالم برجسته، نقش وی را در تقویت وحدت امت اسلامی، حمایت از آرمان‌های جهان اسلام و ترویج ارزش‌های دینی مورد تأکید قرار دادند. شرکت‌کنندگان نیز با حضور پرشور خود، یاد و خاطره این شخصیت را گرامی داشته و بر استمرار راه وحدت، عزت و همبستگی امت اسلامی تأکید کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید حیدر هاشمی، خطیب نماز جمعه مزارشریف و سخنران اصلی این مراسم، در خطبه‌های نماز جمعه و سخنرانی محفل باشکوه ترحیم، درباره رهبر شهید نکاتی را بیان کرد.

هاشمی در سخنان خود درباره رهبر شهید گفت: می‌دانید در روزهایی که پشت سر گذاشتیم، بعد از چهار ماه و چند روز که از شهادت فرزند برومند اسلام، پرچمدار عدالت‌خواهی، پرچمدار آزادی، پرچمدار دفاع از مظلومین و مستضعفین عالم، قائد شهید، قائد جان در کف و مجاهد آیت‌الله خامنه‌ای که در دهم ماه رمضان، روز وفات حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها به شهادت رسیده بود، پیکر این عزیز تشییع شد. تشییع کم‌نظیر و بی‌سابقه در شهر قم، در نجف اشرف، در کربلای معلّی که از ۲ شب تا ۵ صبح بدن پاک و قطعه‌قطعه‌شده‌اش در راه اسلام تشییع شد. این ارج‌گذاری جهان اسلام به مقام بلند شهادت است.

وی افزود: اگر در نماز جنازه این فرزند بیدارگر اسلام در شهر قم هفت کیلومتر جمعیت ایستادند و شهادت دادند و دعا کردند، همه اینها دستور خداوند است: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ﴾»

خطیب نماز جمعه مزارشریف ادامه داد: ما این مصیبت را به همه مسلمین عالم، به همه کشورهای اسلامی، به کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی ایران تسلیت عرض می‌کنیم.

حجت‌الاسلام هاشمی با اشاره به نقش نماز جمعه به عنوان سکوی بیداری گفت: «من به عنوان اینکه نماز جمعه را سکوی بیداری می‌دانم، به همه کشورهای اسلامی از کنار شما ملت باوفا، شما مردم بیدار که امروز صبح به یادبود این شخصیت نقطه مثبت دیگری را به یادگار گذاشتید، عرض می‌کنم: کشورهای اسلامی، اندیشمندان، حتی آزادگان غیرمسلمان فکر و اندیشه و طرح و پلان این شخصیت و امثال این شخصیت را برای رهایی از اسارت و وابستگی‌ها مورد مطالعه قرار دهند.

وی پرسید: چی شد که یک شخصیت این‌گونه در دل‌ها حکومت می‌کند؟ خبیث‌ترین دشمنان اسلام برای شهادت این عزیز هم‌دست شدند. اسرائیل کودک‌کش، آمریکای جنایت‌کار برای چی؟ برای اینکه او از کودکان بی‌گناه فلسطین دفاع کرد. او از عدالت حرف می‌زد، از حقوق حرف می‌زد که برای جهان کفر قابل تحمل نبود.

سخنران مراسم در پایان تأکید کرد: سرمایه کشورهای تنها معدن نیست، سرمایه کشورها تنها نیروهای نظامی نیست. اینها لازم است، اما سرمایه مهم کشورها سرمایه علمی و فکری و ارتباط عمیق با جامعه داشتن است که همه اینها در زندگی این شخصیت دیده می‌شد.