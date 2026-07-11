به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از بانوان فرهیخته، فعالان فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای از کشورهای مختلف جهان که در مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید و نشست بین‌المللی «بانوان و مکتب جهانی امام شهید» شرکت کردند، با صدور بیانیه‌ای، مواضع و تعهدات خود را اعلام کردند.

متن کامل بیانیه:

بسم الله الرحمن الرحیم

﴿إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا...﴾

ما، جمعی از بانوان فرهیخته، فعالان فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای از کشورهای مختلف جهان که توفیق حضور در مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید و نشست بین‌المللی «بانوان و مکتب جهانی امام شهید» را یافته‌ایم، با قلب‌هایی آکنده از اندوه فقدان آن مجاهد بزرگ و با ایمانی استوار به تداوم راه شهیدان، این اجتماع را پایان یک راه نمی‌دانیم؛ بلکه آغاز مسئولیتی بزرگ‌تر برای امت اسلامی و همه آزادگان جهان می‌شماریم.

رهبر شهید با ایمان، اخلاص، شجاعت، حکمت و مجاهدت خستگی‌ناپذیر، مکتبی را بنیان نهاد که فراتر از مرزهای جغرافیایی، الهام‌بخش آزادگان، عدالت‌خواهان و زنان مؤمن و مسئولیت‌پذیر در سراسر جهان شد. در منظومه فکری رهبر شهید، زن مسلمان نه صرفاً ناظر، بلکه کنشگری آگاه، مسئول و تمدن‌ساز است که با حفظ کرامت، عفاف و هویت الهی، رسالتی تعیین‌کننده در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای، علمی و تمدنی بر عهده دارد.

ما بر این باوریم که وفاداری به شهیدان تنها در سوگواری و تجلیل از آنان معنا نمی‌یابد، بلکه در پاسداری از آرمان‌هایشان و استمرار راه آنان با اندیشه، عمل و مسئولیت‌پذیری تجلی پیدا می‌کند. از این‌رو، ما بانوان شرکت‌کننده در این گردهمایی بین‌المللی، در پیشگاه خداوند متعال، با الهام از خون پاک شهیدان و در برابر وجدان بیدار ملت‌های آزاده، متعهد می‌شویم:

۱. اندیشه، آرمان‌ها و مکتب جهانی رهبر شهید را با زبان‌های گوناگون، از طریق فعالیت‌های علمی، فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی به ملت‌های خود و نسل‌های آینده منتقل کنیم.

۲. با تقویت شبکه هم‌افزایی بانوان مسلمان و آزادی‌خواه جهان، پرچم مقاومت، عدالت، کرامت انسانی و دفاع از مظلومان را برافراشته نگاه داریم.

۳. در برابر جنگ روایت‌ها، تحریف حقیقت و پروژه‌های اسلام‌هراسی و زن‌ستیزی، با تولید روایت‌های اصیل، آگاهی‌بخشی و جهاد تبیین، از حقیقت دفاع کنیم.

۴. با تربیت نسل جدیدی از زنان آگاه، مؤمن، مسئول و کنشگر، زمینه‌ساز تداوم این مکتب در جوامع خود باشیم.

۵. وحدت امت اسلامی و همبستگی میان زنان آزاده جهان را سرمایه‌ای راهبردی برای تحقق عدالت، عزت و صلح مبتنی بر کرامت انسانی بدانیم.

ما امروز، در کنار پیکر مطهر رهبر شهید، با همه وجود اعلام می‌کنیم که این پرچم بر زمین نخواهد ماند؛ این راه ادامه خواهد یافت؛ و بانوان آزاده جهان، با ایمان، آگاهی، بصیرت و کنشگری مستمر، از پیشگامان استمرار این مکتب و تحقق آرمان‌های آن خواهند بود.

﴿وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ﴾

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

................

پایان پیام/