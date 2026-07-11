به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی شهادت مظلومانه رهبر شهید و در آستانه برگزاری آیین‌های تشییع و بزرگداشت ایشان و با توجه به ضرورت تبیین و بازخوانی ابعاد فکری، فرهنگی و اجتماعی این شخصیت برجسته برای افکار عمومی جهان، به‌ویژه در میان زنان و فعالان حوزه خانواده، ستاد زن و خانواده با همکاری مراکز همسو، «نشست بین‌المللی بانوان، مکتب جهانی امام شهید» را با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از مهمانان خارجی شرکت‌کننده در مراسم تشییع، فعالان زن از کشورهای مختلف، نخبگان فرهنگی و اجتماعی و نمایندگان نهادهای فرهنگی بین‌المللی، خانواده‌های معزز شهدا، در روز یکشنبه، مورخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار نمود.

این نشست که با تلاوت قرآن و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران با دبیری سرکار خانم دکتر رکن‌آبادی، مدیرکل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) کار خود را آغاز نمود، خواهران از کشورهای مختلف به ارائه نقطه‌نظرات خود درخصوص جایگاه رهبر شهید و اندیشه ایشان در حوزه زن و خانواده پرداختند.

از جمله سخنرانان نشست، خانم‌های زیر بودند:

دکتر حلا الجابری الموسوی، مدیر موسسه لواء الکوثر از عراق

طیبه بخاری، مدیر موسسات بخاری و مبلغه و سخنور از پاکستان

دکتر حلیمه حسینی، مدیر حوزه علمیه حضرت مریم(س) از افغانستان

آناستازیا پژووآ، مدیر سایت محور و فعال فرهنگی رسانه‌ای از روسیه

سیده رباب زیدی، مدیر جامعه خدیجه الکبری(س) لکنهو هندوستان

دکتر بتول سالم دیب، دانشجوی پزشکی و فعال فرهنگی از فلسطین

دکتر راغده المصری، استاد دانشگاه و فعال فرهنگی از لبنان

روافد الیاسری، مدیر موسسه امه بلاحدود و وقف اسلامی از نروژ

ذهبیه الفاهم، مدیر موسسه دختران از تونس

ام عباس، مدیر حوزه علمیه دارالسیده المعصومه(س) از عربستان سعودی

دکتر بتول الموسوی، دختر شهید موسوی حزب الله لبنان و فعال فرهنگی از لبنان

سخنرانان ویژه این نشست سه‌ساعته، آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و همچنین سرکار خانم دکتر جمیله علم‌الهدی، استاد دانشگاه و همسر رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی بودند.

تبیین موضوع زن و خانواده در اندیشه رهبر شهید؛ نقش زنان در استمرار مسیر مقاومت و عدالت؛ مسئولیت زنان در انتقال فرهنگ ایثار، شهادت و استقلال به نسل‌های آینده؛ ظرفیت‌های زنان برای شکل‌دهی به گفتمان جهانی عدالت و کرامت انسانی و راهکارهای عملیاتی‌سازی اندیشه‌های رهبر شهید در حوزه زن و خانواده از جمله مهم‌ترین مسائل بیان شده در این نشست بین‌المللی بود.

شایان ذکر است اعضای شرکت‌کننده در نشست نسبت به صدور و تصویب بیانیه‌ای ضمن اعلام تداوم راه رهبر شهید، این فقدان را آغاز مسئولیتی بزرگ برای جهان و امت اسلامی دانسته و بر نقش کنشگرانه و تمدن‌ساز زنان در مکتب ایشان تاکید کرده و متعهد به پاسداری از آرمان‌های وی شدند. در نهایت، آن‌ها بر جهاد تبیین در برابر اسلام‌هراسی و تقویت هم‌افزایی بانوان آزاده جهت تحقق عدالت و کرامت انسانی پیمان بستند.

لازم به ذکر است برگزاری نمایشگاه تبیین مسائل جنگ و شهدای میناب، توزیع بروشورهای معرفتی پیرامون امام شهید به زبان‌های عربی، انگلیسی و فارسی و همچنین انجام مصاحبه‌های تصویری تلویزیونی و نیز مطبوعاتی با بانوان حاضر در نشست از مهم‌ترین فعالیت‌های جنبی این نشست بود.

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