به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ النا چرننکو، خبرنگار روزنامه کامرسانت چاپ مسکو که برای پوشش خبری آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایران سفر کرده است، در گزارشی با رد ادعای دونالد ترامپ درباره مصنوعی بودن صحنههای غم و اندوه در تهران، نوشت: من و همکارانم اشکهای مردم ایران در سوگ از دست دادن رهبر خود را واقعی میدانیم.
این روزنامهنگار روس در این گزارش نوشت: مردم حاضر در آیین تشییع رهبر عالی ایران حتی زمانی که کسی از آنها فیلم نمیگرفت، گریه میکردند و در واقع، برخی از مردان وقتی تلاش میشد از گریه آنها فیلم گرفته شود، روی خود را برمیگرداندند. بسیاری افراد در این آیین، چه مرد و چه زن گریه کردند.
خبرنگار این روزنامه چاپ مسکو در ادامه نوشت: ایران در حال وداع با آیتالله سید علی خامنهای است که نهم اسفند ۱۴۰۴ در بمبارانهای آمریکا و اسرائیل به شهادت رسید. میلیونها ایرانی از جمله تعداد زیادی از جوانان در مراسم تشییع جنازه تقریباً یک هفتهای رهبر معظم انقلاب که ۳۷ سال رهبری کشور را بر عهده داشت، شرکت میکنند.
در این گزارش آمده است: این آیین، فرصتی برای مخابره این پیام به جهان است که نظام سیاسی ایران، قوی است و قادر به بسیج هواداران خود است.
کامرسانت در ادامه نوشت: مقامات ایرانی انتظار دارند تا ۲۰ میلیون نفر در مراسم تشییع پیکر آیتالله سید علی خامنهای شرکت کنند. اگر این پیشبینی محقق شود، این بزرگترین مراسم تشییع جنازه نه تنها در ایران، بلکه در تاریخ جهان خواهد بود.
خبرنگار روزنامه کامرسانت که به همراه بیش از ۲۰ نفر از خبرنگاران و عوامل فنی رسانههای روسیه به تهران سفر کرده است، درباره واکنش جمعیت حاضر در محل مصلی امام خمینی(ره) به حضور آنها نوشت: زمانی که خبرنگاران رسانههای روسی شروع به فیلمبرداری از شعاردهندگان کردند، برخی افراد حاضر در جمعیت احساس کردند که اینها روزنامهنگاران آمریکایی هستند و با خشم فریاد زدند: «مرگ بر ترامپ» و «مرگ بر آمریکا». زمانی که جمعیت متوجه شدند که ما از روسیه هستیم، خشم آنها فوراً جای خود را به مهربانی داد.
آیتالله خامنهای پدر تمام ملت بود
بخش دیگری از گزارش این رسانه روس به گفتوشنود خبرنگار آن با مردم شرکتکننده در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب پرداخته است. این روزنامه روسزبان نوشت: «مونا» ۲۸ ساله در حالی که چشمان اشکآلودش را با دستانش پوشانده بود، به انگلیسی برای ما توضیح داد: (آیتالله) علی خامنهای پدر تمام ملت بود و تروریستها او و خانوادهاش را کشتند. حالا او یک شهید است.
در ادامه این گزارش آماده است: دختری ۲۰ ساله که در همان نزدیکی ایستاده بود با دست راستش او را در آغوش گرفت و دست چپش را بالا آورد و مشت کرد؛ این مشت گرهکرده به تأسی از مشت گرهکرده رهبر شهید ایران در زمان شهادت به یکی از نمادهای اصلی مقاومت در این کشور تبدیل شده است.
این روزنامه چاپ مسکو در ادامه نوشت: تعداد زیادی از جوانان در مراسم تشییع پیکر رهبر خود شرکت کردند؛ این موضوع یک شاخص مهم برای ثبات نظام سیاسی ایران است به ویژه آنکه مردم ایران به ویژه جوانان به درخواستهای آمریکا و اسرائیل برای به خیابان آمدن توجهی نکردند و با وجود اینکه در برخی موارد اختلاف نظر دارند، مداخله خارجی را غیرقابل قبول دانستند و به فراخوانهای واشنگتن و تلآویو اعتنایی نکردند.
کامرسانت در ادامه نوشت: فراخوان مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، برای همه ایرانیان، صرف نظر از قومیت، دیدگاههای مذهبی و سیاسیشان، برای شرکت در مراسم تشییع پیکر (آیتالله) علی خامنهای توسط میلیونها نفر مورد توجه قرار گرفت.
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