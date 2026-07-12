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انتشار نخستین دوفصلنامه علمی داخلی اندیشه اسلامی جنسیت و خانواده در جامعه الزهرا(س)

۲۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۹
کد مطلب: 1839037
انتشار نخستین دوفصلنامه علمی داخلی اندیشه اسلامی جنسیت و خانواده در جامعه الزهرا(س)

نخستین شماره دوفصلنامه علمی (داخلی) اندیشه اسلامی جنسیت و خانواده به همت معاونت پژوهش جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها و با همکاری گروه علمی ـ تربیتی مطالعات زنان منتشر شد؛ نشریه‌ای که با ارائه مقالات پژوهشی در حوزه زنان، خانواده و مسائل اجتماعی، زمینه گسترش تولیدات علمی و تقویت ادبیات پژوهشی این عرصه را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین شماره دوفصلنامه علمی (داخلی) «اندیشه اسلامی جنسیت و خانواده» به همت معاونت پژوهش جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها و با همکاری گروه علمی ـ تربیتی مطالعات زنان منتشر شد.

این دوفصلنامه با هدف توسعه پژوهش‌های علمی در حوزه مطالعات زنان و خانواده، انتشار یافته و مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی با رویکردهای اجتماعی، فرهنگی و دینی را دربرمی‌گیرد.

در نخستین شماره این نشریه، مقالاتی با موضوعات متنوع منتشر شده است:

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر و ارتباط با این نشریه می‌توانند از طریق شناسه ایتا @nashriyeh یا شماره‌های ۳۲۱۱۲۳۴۲ و ۳۲۱۱۲۴۰۰ با دفتر دوفصلنامه در ارتباط باشند.

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