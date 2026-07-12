انتشار نخستین دوفصلنامه علمی داخلی اندیشه اسلامی جنسیت و خانواده در جامعه الزهرا(س)

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین شماره دوفصلنامه علمی (داخلی) «اندیشه اسلامی جنسیت و خانواده» به همت معاونت پژوهش جامعه الزهرا سلاماللهعلیها و با همکاری گروه علمی ـ تربیتی مطالعات زنان منتشر شد.
این دوفصلنامه با هدف توسعه پژوهشهای علمی در حوزه مطالعات زنان و خانواده، انتشار یافته و مجموعهای از مقالات پژوهشی با رویکردهای اجتماعی، فرهنگی و دینی را دربرمیگیرد.
در نخستین شماره این نشریه، مقالاتی با موضوعات متنوع منتشر شده است:
علاقهمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر و ارتباط با این نشریه میتوانند از طریق شناسه ایتا @nashriyeh یا شمارههای ۳۲۱۱۲۳۴۲ و ۳۲۱۱۲۴۰۰ با دفتر دوفصلنامه در ارتباط باشند.
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