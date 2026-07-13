انهدام مواضع دشمن آمریکایی و صهیونیستی در بحرین، کویت و اردن در حملات موشکی ایران + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از درهم کوبیده شدن مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش آمریکا در بحرین، اردن و کویت خبر داد.

سپاه پاسداران در بیانیه‌های جداگانه‌ای این حملات را پاسخ محکم ایران به خباثت‌های اخیر دشمن آمریکایی در حمله به مراکزی در استان‌های جنوبی اعلام کرد.

متن بیانیه حافظان امنیت بدین شرح است:

متن کامل بیانیه روابط عمومی سپاه بدین شرح است:

بسم الله قاصم الجبارین

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّیٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ

رژیم شرور و جنگ زیست آمریکا که از آغاز تاسیس تاکنون زمان‌های اندکی را بدون جنگ و شرارت نظامی سپری کرده و از شکست‌های اخیر در مواجهه با رزمندگان اسلام هم درس عبرت نگرفته و به تجاوزات خود ادامه می‌دهد.

در پاسخ به این شرارت‌ها، رزمندگان هوافضای سپاه در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل خود مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگردی، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک پی ۸ و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش کودککش آمریکا در پایگاه آمریکا در شیخ عیسی بحرین را در هم کوبیدند.

عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُم

.

.

................

سپاه پاسداران همچنین در بیانیه‌ای انهدام پایگاه آمریکایی در علی سالم کویت را اعلام کرد:

متن کامل اطلاعیه سپاه بدین شرح است:

بسم الله قاصم الجبارین

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّیٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ

به استحضار مردم شریف ایران می‌رسانیم، رزمندگان پرافتخار نیروی هوافضای سپاه، در سومین مرحله از عملیات مقابله به مثل و پاسخ به تجاوزات رژیم مستکبر و متجاوز آمریکا، مخازن سوخت و سامانه پدافند هوایی پاتریوت در پایگاه آمریکایی در علی سالم کویت و همچنین یک سامانه راداری راهبردی FPS در پایگاه احمد الجابر را به طور کامل منهدم کردند.

عملیات مقابله به مثل فرزندان غیور شما ادامه دارد.

تنگه هرمز سرزمین ماست و اجازه نخواهیم داد یک ارتش یاغی و کودک‌کش از آن سوی دنیا به دخالت‌های غیرقانونی خود در آن ادامه دهد.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ

.

.

................

سپاه مقتدر جمهوری اسلامی ایران درخصوص انهدام مخازن سوخت و زاغه مهمات پایگاه پرنس حسن اردن نیز بیانیه‌ای صادر کرد که متن کامل بیانیه بدین شرح است:

بسم الله قاصم الجبارین

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّیٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ

ملت قهرمان ایران؛

گام‌های استوار شما، ۱۳۵ شبانه روز حضور در صحنه و تشییع بی‌سابقه در تاریخ، که شما و ملت شریف عراق آن را رقم زدید دنیا را شگفت زده، رزمندگان اسلام را دلگرم و شیطان بزرگ را آشفته و وحشت زده کرده است و به هر اقدامی برای جبران این شکست بزرگ دست می‌زند.

شب گذشته به دنبال عملیات نیروی دریایی سپاه در متوقف کردن دو کشتی متخلف، که با خاموش کردن سامانه‌ها و حرکت در مسیر غیرقانونی، و کشتیرانی در تنگه هرمز را به مخاطره انداخته بودند، ارتش کودک‌کش آمریکا، که خود محرک این حرکات غیرقانونی و خطرناک بود، بار دیگر با تجاوز به پایگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وی وحشی‌گری خود را آشکار ساخت.

رزمندگان غیرتمند اسلام در اولین مرحله از پاسخ به این تجاوزات، چندین زاغه بزرگ موشکی و مخازن سوخت پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن را با شلیک موشک و پهپاد به آتش کشیدند.

عملیات مقابله به مثل رزمندگان ادامه دارد و نتایج آن ر اطلاعیه‌های بعدی به استحضار شما خواهد رسید.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ

................

پایان پیام