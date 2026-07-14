افزایش آمار شهدای ورزشکار خوزستان در پی جنگ تحمیلی سوم به ۲۲ نفر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر روابط عمومی اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان، از افزایش آمار شهدای ورزشکار استان خبر داد.

محمد دستور سه‌شنبه ۲۳ تیر در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در میان شهدای والامقام روز گذشته(دوشنبه ۲۲ تیر) در شهر آبادان، شهید اصغر سردارپور از شهدای ورزشکار استان خوزستان و از فعالان رشته کشتی قرار دارد که نام او به جمع پرافتخار شهدای ورزشکار استان افزوده شد.

او با اشاره به آمار شهدای ورزشکار خوزستان، عنوان کرد: تاکنون ۲۲ شهید ورزشکار طی جنگ رمضان در استان شناسایی شده‌اند که فعالیت ورزشی داشتند که از این تعداد نیز نام ۱۴ تن دارای سابقه بیمه ورزشی و به عنوان ورزشکار سازمان‌یافته ثبت شده بودند.

مدیر روابط عمومی اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان همچنین با ارج نهادن به مقام شامخ این شهدا، گفت: تعدادی زیادی از این شهدای گرانقدر پس از جنگ مورد تجلیل قرار گرفته‌اند و این روند همچنان با حضور مدیران ورزشی استان، مسئولان شهرستان‌ها و جامعه ورزش ادامه دارد تا قدردان جانفشانی و ایثار این عزیزان و خانواده گرانقدر آنان باشیم.

وی تأکید کرد: مراسم تجلیل و دیدار با خانواده شهدا با هدف زنده نگه داشتن نام و منش پهلوانی شهدای والامقام ورزشکار انجام می‌شود تا یاد و راه آنان در تمام سطوح ورزش استان و کشور طنین‌انداز شود. امیدواریم این مسیر به عنوان یک نهضت فرهنگی در ورزش ساری و جاری شود.

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