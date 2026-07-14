حمایت قاطع مجلس خبرگان رهبری از پیام عزتمندانه رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجلس خبرگان رهبری در پیامی از موضع شجاعانه و عزتمندانه رهبر معظم انقلاب در پیام اخیرشان حمایت کرد.

متن پیام مجلس خبرگان رهبری به شرح زیر است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ»

مجلس خبرگان، تقویت رهبری است.

امام خمینی (ره)

در منظومه معرفتی اسلام، شهادت عالی‌ترین مرتبه بندگی و تجلی کامل ایمان، اخلاص و جهاد فی سبیل الله است و تبیین صحیح این حقیقت، از مهم‌ترین وظایف عالمان دین و رهبران الهی در پاسداری از هویت عجین شده امت اسلامی با فرهنگ عاشورا به شمار می‌آید.

از همین منظر، پیام عزتمندانه و راهبردی امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) که پس از تشییع و بدرقه اعجاب انگیز و تاریخی پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی(قدس الله نفسه الزکیه) در ایران و عراق صادر شده است، تجلی‌بخش معارف ناب قرآن و اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و یادآور پیوند ناگسستنی مکتب عاشورا با مسیر عزت، استقلال و مقاومت ملت مسلمان است.

این پیام، با بهره‌گیری از ادبیات عمیق دینی و الهام از فرهنگ حسینی با تکریم مقام شامخ شهیدان، بر ضرورت صیانت از وحدت امت اسلامی، استمرار راه مجاهدان فی سبیل الله، حفظ روحیه استقامت و اعتماد به وعده‌های قطعی الهی و در نهایت بر تکلیف إلهی نسبت به تعقیب و مجازات‌قاتلان و خونخواهی امام شهید و سایر شهدای بیگناه جنگ تحمیلی رمضان تأکید می‌نماید و بار دیگر نشان می‌دهد که گفتمان انقلاب اسلامی، ریشه در مکتب حضرات معصومین (صلوات الله علیهم) داشته و در پرتو همان معارف اصیل به حیات و بالندگی خود ادامه می‌دهد.

مجلس خبرگان رهبری، ضمن اعلام حمایت کامل از مضامین این پیام ارزشمند، آن را منشوری راهبردی برای تقویت بصیرت دینی، تحکیم انسجام ملی و پاسداری از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و فصل الخطاب بودن کلام ولی فقیه دانسته و تبعیت کامل از رهنمودهای حکیمانه ولی امر مسلمین از سوی همه اقشار و جریان‌ها و به طور خاص از سوی مسؤولین محترم نظام را ضامن عزت، اقتدار و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران می‌داند و از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله) را در انجام رسالت خطیر هدایت، راهبری و صیانت از مصالح امت اسلامی مسئلت می‌نماید.

مجلس خبرگان رهبری

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