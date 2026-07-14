رسانه لبنانی فاش کرد؛ نقشه چهارلایه اسرائیل برای تثبیت اشغال جنوب لبنان + تصویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های لبنانی در گزارشی تحلیلی اعلام کردند رژیم صهیونیستی دیگر به اشغال نظامی جنوب لبنان به‌عنوان یک اقدام صرفاً میدانی نگاه نمی‌کند، بلکه با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از نقشه‌های نظامی و امنیتی، در تلاش است مفهوم جدیدی از «منطقه امنیتی» را تثبیت کرده و آن را به بخشی از روند مذاکرات سیاسی تبدیل کند.

بر اساس این گزارش، تل‌آویو تاکنون از انتشار یک نقشه نهایی و جامع از مناطق تحت اشغال خودداری کرده، اما بررسی نقشه‌های منتشرشده از سوی ارتش اسرائیل، گزارش‌های یونیفل، دستورهای تخلیه و بیانیه‌های ارتش این رژیم، نشان می‌دهد راهبرد اسرائیل بر چهار لایه اصلی استوار است: اشغال زمینی، سیطره آتش، ادعای وجود زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله و استفاده از «مناطق آزمایشی» به‌عنوان اهرم مذاکره.

کمربند اشغالی فراتر از نوار مرزی

در این گزارش آمده است که ارتش اسرائیل از آوریل ۲۰۲۶ ایجاد یک کمربند نظامی با عمق ۵ تا ۱۰ کیلومتر در داخل خاک لبنان را آغاز کرده و طبق برخی برآوردها، این محدوده در برخی مناطق تا ۱۲ کیلومتر گسترش یافته است. همچنین نقشه‌های جدید از پیشروی بیشتر نیروهای اسرائیلی به سمت شمال، از جمله در اطراف النبطیه و برخی مناطق شمال رود لیتانی، حکایت دارد.

گزارش تأکید می‌کند که هدف تل‌آویو تنها حفظ یک نوار مرزی نیست، بلکه ایجاد یک ساختار جدید برای کنترل بلندمدت جنوب لبنان است؛ به‌گونه‌ای که حتی در صورت کاهش حضور زمینی، آزادی عمل نظامی خود را حفظ کند.

«سیطره آتش»؛ کنترل بدون حضور دائمی

بر اساس این تحلیل، اسرائیل علاوه بر اشغال زمینی، با ایجاد آنچه «سیطره آتش» خوانده می‌شود، بخش وسیعی از جنوب لبنان را تحت کنترل عملیاتی خود قرار داده است. در این چارچوب، ده‌ها شهر و روستا از بازگشت ساکنان محروم شده‌اند و مناطق جنوب رود لیتانی همچنان در معرض حملات، تهدیدها و محدودیت‌های شدید قرار دارند.

این گزارش می‌افزاید دامنه این سیاست حتی تا رود الزهرانی نیز گسترش یافته و اسرائیل با اتکا به حملات هوایی و پهپادی، بدون نیاز به استقرار دائمی نیرو، بر مناطق گسترده‌ای اعمال نفوذ می‌کند.

ادعای زیرساخت‌های حزب‌الله و توجیه ادامه اشغال

گزارش همچنین به ادعاهای مکرر ارتش اسرائیل درباره کشف تونل‌ها، انبارهای تسلیحاتی و مراکز نظامی حزب‌الله در مناطقی همچون الشقیف، علی الطاهر، مجدل زون، کفرکلا، میس الجبل و عیتا الشعب اشاره می‌کند.

با این حال، تأکید شده است که این ادعاها تاکنون از سوی هیچ مرجع مستقل به‌صورت جامع تأیید نشده و اسرائیل از آنها به‌عنوان مبنایی برای توجیه ادامه حضور نظامی و حفظ مناطق راهبردی استفاده می‌کند.

«مناطق آزمایشی»؛ برگ چانه‌زنی در مذاکرات

این گزارش از شکل‌گیری طرحی با عنوان «مناطق آزمایشی» نیز پرده برمی‌دارد؛ طرحی که بر اساس آن، مناطقی مانند فرون، الغندوریه و زوطر الغربیه به‌عنوان گزینه‌های عقب‌نشینی محدود در مذاکرات مطرح شده‌اند.

به نوشته این گزارش، اسرائیل قصد ندارد از هسته اصلی کمربند امنیتی عقب‌نشینی کند، بلکه تنها خروج از برخی مناطق حاشیه‌ای را به‌عنوان امتیازی در مذاکرات مطرح می‌کند؛ در حالی که کنترل نظامی و امکان مداخله در این مناطق را همچنان برای خود حفظ خواهد کرد.

راهبرد جدید تل‌آویو؛ اشغال لایه‌ای به جای خطوط ثابت

در جمع‌بندی این گزارش آمده است که اسرائیل در جنوب لبنان دیگر به دنبال ترسیم یک خط ثابت اشغال نیست، بلکه با ایجاد لایه‌های مختلف کنترل نظامی، امنیتی و اطلاعاتی، مدلی از «اشغال شناور» را دنبال می‌کند؛ مدلی که در آن خروج نیروها الزاماً به معنای پایان سیطره نیست و تل‌آویو تلاش می‌کند آزادی عمل نظامی خود را حتی در مناطق خارج از کمربند اشغالی نیز حفظ کند.

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