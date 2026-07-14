به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیسجمهور برزیل پس از ادعای دونالد ترامپ درباره اخذ عوارض از کشتیهای عبوری کشورها از تنگه هرمز با نظارت آمریکا، این اقدام را مصداق «دزدی دریایی» دانسته و گفت واشنگتن که از قبل مدعی مخالفت با چنین اقدامی بود، اکنون خودش نمیتواند دزد دریایی شود.
لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیسجمهور برزیل، روز دوشنبه از ادعای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای وضع عوارض بر کشتیهای عبوری از تنگه هرمز انتقاد کرده و گفت که چنین اقدامی در حکم «دزدی دریایی» است.
ترامپ روز گذشته در پیامی در حساب کاربری خود در تروث سوشال گفت که محاصره غیرقانونی بنادر ایران در تنگه هرمز را منحصرا برای کشتیهای ایرانی از سر خواهد گرفت و برای عبور دیگر کشتیها از این آبراه ۲۰ درصد عوارض وضع خواهد کرد. او مدعی شد که این هزینهها به تامین امنیت این مسیر و حفظ آن کمک خواهد کرد.
اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد که نیروی دریایی سپاه پاسداران اخیرا و پس از نقض بند ۵ تفاهمنامه پایان جنگ از سوی ارتش آمریکا با تلاش برای رد کردن کشتیها از مسیری غیر از مسیر تعیینشده با ترتیبات ایران، اعلام کرد که «با توجه به بروز این ناامنی به سبب مداخله غیرقانونی بیگانگان، تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا در این منطقه بسته است و هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داشت.»
طبق گزارش روزنامه بیزنس استاندارد، لولا در یک رویداد عمومی در ایالت سائوپائولو گفت: «رئیسجمهور ترامپ در پیامی گفت که تنگه هرمز را آزاد خواهد کرد. اما به ازای هر کشتی که آزاد میشود به ازای هر کشتی که از تنگه خارج میشود، مالک نفت باید ۲۰ درصد به او بپردازد.»
لولا افزود: «این قبلا دزدی دریایی محسوب میشد.»
رئیسجمهور برزیل گفت: «یک کشور بزرگ مانند آمریکا که به گمان من مدتهاست با دزدی دریایی مبارزه کرده، اکنون نمیتواند خودش دزد دریایی شود.»
لولا همچنین گفت که این درگیری قیمت کالاهای اساسی غذایی در برزیل از جمله لوبیا، برنج، گوجهفرنگی، پیاز و سوخت را افزایش داده است.
دولت برزیل پس از آنکه جنگ غیرقانونی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران قیمت جهانی نفت را افزایش داد، اقدامات موقتی برای محدود کردن افزایش قیمت سوخت وضع کرده است.
لولا گفت که درآمد حاصل از مالیات ۱۲ درصدی بر صادرات نفت خام که در ماه مارس وضع شد، برای جبران تاثیر افزایش قیمتها استفاده میشود.
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