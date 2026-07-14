تشییع میلیونی امام شهید، نماد وفاداری به رهبری و پیامی برای امت اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عیسی قاسم، عالم شیعه بحرینی، با تمجید از مراسم تشییع گسترده رهبر شهید انقلاب که به دست مردم عراق برگزار شد، این حضور میلیونی را نمادی از عمق وفاداری به رهبری اسلامی و تجلی روح ایثار و استقامت در برابر قدرتهای استکباری دانست.
وی در پیامی خطاب به مردم عراق اعلام کرد که استقبال و تشییع باشکوه آیتالله خامنهای، رویدادی تاریخی بود که مفاهیم عمیق ایمانی و ملی را به نمایش گذاشت.
شیخ عیسی قاسم تأکید کرد مردم عراق با این اقدام، خدمت بزرگی به اسلام، حال و آینده خود کردند و آثار مثبت این حرکت در آینده برای امت اسلامی آشکار خواهد شد.
وی افزود: این تشییع میلیونی، جلوهای از وفاداری به خداوند، پیامبر اسلام(ص) و اهلبیت(ع) و نیز پایبندی به رهبریای بود که حافظ دین و پاسدار عزت امت اسلامی است.
این عالم بحرینی همچنین خاطرنشان کرد که حضور گسترده مردم در این مراسم، بیانگر سطح بالایی از آگاهی، اخلاص و آمادگی برای فداکاری در دفاع از آرمانهای بزرگ بود.
شیخ عیسی قاسم در پایان تأکید کرد که این اجتماع عظیم، پیام روشنی به جهان مخابره کرد؛ اینکه امت اسلامی همچنان به رهبری صالح خود پایبند است و این وفاداری در برابر چالشها نهتنها تضعیف نمیشود، بلکه استوارتر از گذشته ادامه خواهد یافت.
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