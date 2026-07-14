به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بازداشت «علی المرابط»، از چهرههای شناختهشده روزنامهنگاری مستقل در مراکش، موجی از انتقادهای داخلی و بینالمللی را برانگیخته است. وی روز یکشنبه پس از ورود از بارسلونا در فرودگاه طنجه بازداشت و برای انجام تحقیقات درباره محتوای برخی قسمتهای پادکست خود به شهر الدارالبیضاء منتقل شد.
در پی این اقدام، شماری از نهادهای حقوق بشری مراکش، از جمله «هیئت مراکشی حمایت از زندانیان سیاسی»، «مرکز ملی حقوق بشر و رسانه» و «جمعیت مراکشی حقوق بشر»، خواستار آزادی فوری المرابط شدند. این نهادها تأکید کردند که پروندههای مرتبط با فعالیتهای رسانهای نباید به پروندههای کیفری تبدیل شود و رسیدگی قضایی نیز باید در شرایط آزادی متهم انجام گیرد.
سازمان «گزارشگران بدون مرز» نیز با ابراز نگرانی از بازداشت این روزنامهنگار، اعلام کرد استفاده از دستگاه قضایی برای خاموش کردن صداهای منتقد، آزادی مطبوعات را تهدید میکند و خواستار آزادی فوری وی شد.
این پرونده بازتاب گستردهای در رسانههای بینالمللی داشته است. روزنامه اسپانیایی «الپائیس» در سرمقاله خود نوشت که بازداشت المرابط با تصویری از «مدارا و نوسازی» که مراکش در آستانه میزبانی مشترک جام جهانی فوتبال ۲۰۳۰ با اسپانیا و پرتغال درصدد ارائه آن است، در تضاد قرار دارد و محدودیت آزادی بیان میتواند بر وجهه بینالمللی این کشور تأثیر منفی بگذارد.
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