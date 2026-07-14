موج تمسخر کاربران خارجی علیه ایده ترامپ: بحران ایجاد کن، بعد صورتحساب بفرست!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا قصد دارد هزینه حفاظت از تنگه هرمز را از کشورهایی مانند عربستان سعودی، قطر و امارات دریافت کند، کاربران خارجی در شبکه اجتماعی ایکس این اظهارات را به شدت به سخره گرفتند.

بسیاری از کاربران نوشتند تنگه هرمز پیش از آغاز جنگ آمریکا علیه ایران بدون مشکل برای کشتیرانی و تجارت بین‌المللی باز بود و اکنون واشنگتن می‌خواهد برای بازگرداندن شرایطی که خود بر هم زده، از کشورهای منطقه پول دریافت کند.

ترامپ در تازه‌ترین اظهارات خود گفت آمریکا از «بخش بسیار ثروتمندی از جهان» محافظت می‌کند و به همین دلیل کشورهای ثروتمند خاورمیانه از جمله عربستان سعودی، قطر و امارات باید هزینه این حفاظت را به واشنگتن بازپرداخت کنند. این اظهارات در حالی مطرح شد که پس از جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، موضوع امنیت تنگه هرمز و کشتیرانی در این آبراه بار دیگر به یکی از محورهای اصلی مباحث منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده است.

برخی نیز این رویکرد را به «ایجاد بحران و سپس ارسال صورتحساب» تشبیه کردند و نوشتند مدل دولت ترامپ این است که ابتدا یک بحران امنیتی ایجاد کند و سپس هزینه رفع همان بحران را از دیگران مطالبه کند.

گروهی دیگر با اشاره به نقش اسرائیل در تنش‌های اخیر، تأکید کردند این جنگ برای حمایت از اسرائیل آغاز شده و کشورهای عربی دلیلی ندارند هزینه درگیری‌ای را بپردازند که آمریکا و اسرائیل آغازگر آن بوده‌اند.

در ادامه اظهارات تعدادی از کاربران در این باره آمده است:

آنها به شما پول می‌دهند، این جنگ شما برای محافظت از اسرائیل است، تمام مصیبت‌های جهان به خاطر اسرائیل است.

مسخره است! به نظر می‌رسد مدل تجاری این است: یک بحران امنیتی ایجاد کنید، سپس فاکتور را ارسال کنید.

ترامپ می‌خواهد جهان به آمریکا پول بدهد تا تنگه هرمز را - که قبل از حمله به ایران رایگان باز بود - بازگشایی کند، در حالی که جهان در عوض، هیچ پیشرفت ملموسی در رسیدگی به برنامه هسته‌ای ایران نمی بیند.

برای محافظت از تنگه‌ای که قبل از جنگ باز بود!

چه مسخره‌بازی‌ای!! دفاع از چیزی که تا قبل از شروع بمباران توسط او و بی‌بی بسته یا تهدید نشده بود، منظورت اون تنگه‌ی لعنتیه؟ منظورت جنگیه که الان وجود نداره؟ فقط یه جور تلافی‌جویی نیابتی بوده، همین؟

قبل از جنگ هم آزاد و باز بود. "برد" خوبی بود.

ترامپ و ایالات متحده چطور از کشورهای خاورمیانه محافظت می‌کنند در حالی که ایران قبلاً تمام پایگاه‌های نظامی آمریکا در کل منطقه رو منفجر کرده. تازه، نیروی دریایی ایالات متحده حتی نمی‌تونه ۲۰۰ مایل از ایران رو هم پوشش بده. ترامپ دوباره داره دیوونه‌بازی در میاره!!! چرا کشورهای عرب منطقه باید به ایالات متحده پولی بدن در حالی که آمریکا و اسرائیل این درگیری غیرضروری رو با ایران شروع کردن!

پرداخت هزینه‌ی جنگی که خودمون شروع کردیم مسخره‌ست، قبل از جنگ تنگه کاملاً آزاد بود، تجارت و دریانوردی. مردم آمریکا می‌خواهند هزینه‌های این جنگ به آنها بازپرداخت شود.

بله، مستقیماً به حساب شخصی خودش در قطر واریز شود.

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