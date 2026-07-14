تحلیل القدس العربی از اهداف سیاست جدید ترامپ در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه القدس العربی در یادداشتی به قلم رون بنیشای، تحلیلگر صهیونیست، به بررسی اهداف اعلامی و احتمالی سیاست جدید دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز پرداخته است.
نویسنده مدعی است رئیسجمهور آمریکا با این سیاست در پی افزایش فشار بر ایران، بهویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و همزمان تحت فشار قرار دادن چین و برخی کشورهای عضو ناتو است که از همراهی با واشنگتن در قبال تحولات تنگه هرمز خودداری کردهاند.
در این یادداشت ادعا شده است که آمریکا با دریافت عوارض از کشتیهایی که با حمایت نظامی این کشور از تنگه هرمز عبور میکنند، دو هدف را دنبال میکند؛ نخست، تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران و دوم، انتقال بخشی از هزینههای حضور نظامی آمریکا در منطقه به مصرفکنندگان نفت و کشورهای بهرهمند از امنیت این آبراه راهبردی. نویسنده همچنین این سیاست را ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر چین و برخی کشورهای اروپایی ارزیابی کرده است.
بنیشای همچنین مدعی وجود اختلاف دیدگاه در ساختار سیاسی ایران درباره نحوه مدیریت تنشها با آمریکا شده و با اشاره به تحولات اخیر در تنگه هرمز، از ادامه کشمکش میان تهران و واشنگتن بر سر امنیت و مدیریت این گذرگاه دریایی سخن گفته است. وی ادعا میکند مذاکراتی نیز میان نمایندگان دو طرف درباره ترتیبات عبور و مرور در این آبراه انجام شده، اما تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.
نویسنده در ادامه، هدف اصلی این رویارویی را جلوگیری از تثبیت نفوذ ایران بر تنگه هرمز و ممانعت از کاهش فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه تهران عنوان میکند. وی همچنین با طرح ادعاهایی درباره فعالیتهای هستهای ایران، معتقد است واشنگتن تلاش دارد همزمان فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی را حفظ کند.
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