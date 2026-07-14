به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری‌زبان هاآرتص در سرمقاله‌ای با عنوان «آموزش تورات؛ زمانی که دولت به صورت نظامیان تف می‌اندازد»، دولت بنیامین نتانیاهو را به تلاش برای تصویب قوانینی متهم کرد که هدف آن تثبیت معافیت طلاب حریدی از خدمت نظامی و ایجاد تقابل با دیوان عالی رژیم صهیونیستی است.

این روزنامه معتقد است دولت به جای پاسخ‌گویی به نیاز ارتش در بحبوحه جنگ، در پی تأمین خواسته‌های احزاب مذهبی ائتلاف حاکم است.

در این سرمقاله آمده است که طرح «قانون آموزش تورات» و همچنین قانون تعلیق بازداشت مشمولان حریدی، از نظر حقوقی شانس اندکی برای تأیید در دیوان عالی دارند، اما کابینه نتانیاهو با آگاهی از این موضوع، در تلاش است با ایجاد رویارویی با دستگاه قضایی، پایگاه سیاسی خود را حفظ و مخالفان را در برابر یک «دشمن مشترک» بسیج کند.

هاآرتص همچنین با اشاره به نامه رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به نخست‌وزیر و وزیر جنگ، تأکید کرد که معافیت گسترده حریدی‌ها با نیازهای ارتش سازگار نیست و موجب افزایش نابرابری و نارضایتی در میان نظامیانی می‌شود که بار اصلی جنگ را بر دوش دارند.

این روزنامه در پایان، سیاست دولت را یکی دیگر از ناکامی‌های کابینه نتانیاهو در مدیریت بحران نیروی انسانی ارتش ارزیابی کرده است.

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