ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری: پنجشنبه ۲۵ تیرماه آغاز ماه صفر است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش استهلال ماه صفر ۱۴۴۸ هجری قمری از سوی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری منتشر شد؛ بر این اساس ماه محرم ۳۰ روزه بوده و آغاز ماه صفر ۱۴۴۸ روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه خواهد بود.

متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:

گزارش استهلال ماه صفر الخیر ۱۴۴۸ ﻫ‌.ق

الف- مشخصات نجومی هلال در شامگاه سه شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ (۲۹ محرم ۱۴۴۸)

زمان مقارنه ماه و خورشید: ساعت ۱۳:۱۳ دقیقه روز سه شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵

زمان غروب خورشید: ساعت ۱۹:۲۱

زمان غروب ماه: ساعت ۱۹:۴۱

ارتفاع ماه: ۲.۷ درجه

مدت مکث ماه بعد از غروب خورشید: ۲۰ دقیقه

سن ماه: ۶ ساعت و ۷ دقیقه

فاصله زاویه‌ای ماه و خورشید: ۳.۶ درجه

ب- پیش‌بینی تقاویم و نظر کارشناسان رؤیت هلال

تقویم رسمی کشور مستخرج مرکز تقویم وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، و کارشناسان رؤیت هلال، پیش‌بینی کرده‌اند هلال ماه صفر در غروب روز سه‌شنبه در کشور قابل رؤیت نیست. بنابراین ماه محرم ۳۰ روزه بوده و آغاز ماه صفر ۱۴۴۸ روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه خواهد بود.

ج- گزارش‌های رسیده

در همین راستا گروه‌های منتخب رصدی در سراسرکشور به همراه تجهیزات رصدی در غروب روز سه‌شنبه اقدام به استهلال نمودند که نتیجه آن به قرار ذیل است.

۱. مناطقی که برای استهلال اقدام کردند و هلال رؤیت نشد:

استان خراسان رضوی: مشهد، طلاب رصدگر، درگز، نیشابور، سبزوار، بردسکن، تربت حیدریه، بجستان، گناباد، تایباد، گلبهار

استان ایلام: ایلام، دهلران، آبدانان، ایوانغرب

استان سیستان و بلوچستان: زابل، چابهار

استان مرکزی: اراک، محلات، ساوه

استان خراسان جنوبی: بیرجند، طبس

استان اصفهان: اصفهان، شهرضـا

استان چهارمحال و بختیاری: بروجن

استان یزد: یزد، میبد، اردکان

استان هرمزگان: بندرلنگه

استان خوزستان: اهواز

استان قم: قم، پردیسان

استان تهران: تهران

استان فارس: شیراز

استان گیلان: رشت

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