تکذیب رسمی ادعای ترامپ درباره مذاکره یازده ساعته آمریکا و ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه با رد ادعای دونالد ترامپ رئیس دولت تروریست آمریکا مبنی بر انجام مذاکرات ۱۱ ساعته با هیئت ایرانی، تأکید کرد که هیچگونه گفتگویی میان ایران و آمریکا در عمان صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد که گفتگوهای ما در عمان صرفاً با مقامات این کشور انجام شده و ما هیچ مذاکرهای با طرف آمریکایی نداشتیم.
غریب آبادی تاکید کرد : ادعای انجام ۱۱ ساعت مذاکره با آمریکا صحت ندارد و این موضوع قویاً تکذیب میشود.
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