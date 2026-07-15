به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک رسانه عبری فاش کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در قبال پرونده دهها تن از نیروهای حزبالله که ادعا میشود در شبکهای از تونلها در جنوب لبنان محاصره شدهاند، سیاست «ابهام رسانهای» را در پیش گرفته است.
طبق نوشته رسانه عبری «واللا»، این نیروها در شبکهای از تونلها در منطقه «علی الطاهر» در جنوب لبنان حضور دارند و ارتش اسرائیل از چند هفته پیش با تکیه بر اطلاعات اطلاعاتی، مسیرهای خروجی این شبکه را مسدود کرده است.
نگرانی تلآویو از گسترش درگیری
بر اساس این گزارش، محافل نظامی اسرائیل نگران هستند که هرگونه اقدام علیه نیروهای محاصرهشده حزبالله با واکنش این جنبش همراه شود و حتی احتمال مداخله مستقیم ایران را افزایش دهد؛ موضوعی که میتواند به گسترش دامنه درگیریها و تشدید تنشهای نظامی در منطقه منجر شود.
این نگرانیها به گفته منابع اسرائیلی، یکی از دلایل اصلی سکوت رسمی ارتش و خودداری آن از اظهار نظر علنی درباره این پرونده به شمار میرود.
توان ادامه مقاومت در تونلها
واللا مدعی شد نیروهای محاصرهشده در شبکهای از تونلها در اطراف شهرک «تَبنین» در جنوب شرقی شهر نبطیه مستقر هستند. ارزیابی فرماندهی منطقه شمالی ارتش اسرائیل نشان میدهد این نیروها به ذخایری از آب، مواد غذایی از جمله خرما و کنسرو و همچنین دارو دسترسی دارند؛ امکاناتی که به آنها اجازه میدهد برای چند هفته دیگر نیز به حضور خود در این تونلها ادامه دهند.
شرط اسرائیل؛ تسلیم یا ماندن در محاصره
طبق این گزارش، رژیم صهیونیستی دو گزینه را پیش روی نیروهای محاصرهشده قرار داده است: تسلیم شدن یا باقی ماندن در داخل تونلها تا زمان پایان یافتن ذخایر تدارکاتی.
این رسانه عبری همچنین اعلام کرد که برخی میانجیها پیامهایی را برای خروج امن نیروهای محاصرهشده و عدم تعرض به آنها منتقل کردهاند، اما یک منبع امنیتی اسرائیلی در پاسخ تأکید کرده است که موضع تلآویو تغییری نکرده و گزینههای مطرحشده همچنان «تسلیم یا ادامه حضور در تونلها» است.
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