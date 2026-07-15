توافق عراق و ایران برای عبور ۲ هزار زائر در هر ساعت از گذرگاه خسروی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی رزوقی اللامی رئیس دفتر نخست وزیر عراق و رئیس کمیته عالی خدمات رسانی در زیارت‌های میلیونی عراق بیان کرد که به عنوان رئیس کمیته عالی خدمات رسانی در زیارت‌های میلیونی، به همراه قیس المحمداوی معاون فرماندهی عملیات مشترک از گذرگاه مرزی المنذریه بازدید کردیم و نشست مهمی با طرف ایرانی برگزار و در این نشست، تمامی موضوعات مربوط به زائران، از جمله سازوکار اعزام، ورود، زمان‌بندی ورود آنها و همچنین ورود موکب‌ها را بررسی کردیم.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) گفت که در این نشست توافق شد که اتوبوس‌های ایرانی اجازه داشته باشند زائران را تا شهرهای مقدس عراق منتقل کنند اما در جابه‌جایی زائران در داخل شهرها مشارکت نداشته باشند و ماموریت آنها تنها انتقال زائران ایرانی در مسیر بازگشت خواهد بود.

اللامی توضیح داد که امروز در این نشست بر بازرسی دقیق اتوبوس‌ها در راستای جلوگیری از ورود مواد مخدر تمرکز کردیم و همچنین توافق شد فهرست داروهای مجاز برای ورود همراه زائران ایرانی در اختیار ما قرار گیرد مشروط بر اینکه با نسخه پزشک ایرانی همراه باشند.

اللامی اشاره کرد که ما بر سر ورود بین هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار زائر ایرانی در هر ساعت از طریق گذرگاه مرزی المنذریه توافق کردیم و به این ترتیب تمامی زیرساخت‌های لازم برای این منظور در عراق آماده شده است. ما سامانه الکترونیکی سجاد که ارتباط الکترونیکی میان گذرگاه‌های مرزی عراق و ایران را برقرار می‌کند را فعال خواهیم کرد.

این مقام عراقی گفت که زیارت اربعین امسال برای همه زائران برگزار آسان خواهد بود و تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات به آنها فراهم کردیم. زیارت اربعین به هویت مردم عراق تبدیل شده و ما همواره مایلیم بالاترین سطح خدمات را در این مناسبت ارائه دهیم.

از طرفی دیگر عمر الوائلی رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق نیز در گفت‌وگو با واع اظهار داشت که امروز به همراه معاون فرماندهی عملیات مشترک و معاون رئیس دفتر نخست وزیر در گذرگاه مرزی المنذریه حضور یافتیم و با مسئولان طرف ایرانی دیدار کردیم.

وی افزود که در این نشست، جزئیات مربوط به زیارت اربعین بررسی و درباره شماری از سازوکارها، تدابیر و اقدامات اجرایی توافق صورت گرفت.

الوائلی بیان کرد ک هدف اصلی ارائه بهترین خدمات به زائران گرامی است و دستور نخست وزیر این است که زیارت اربعین امسال متمایز باشد و ما نیز شبانه‌روزی برای تامین تمامی نیازهای این مراسم تلاش می‌کنیم.

وی بر آمادگی کامل سازمان گذرگاه‌های مرزی و همکاری با طرف ایرانی برای تسهیل ورود موکب‌ها و زائران تاکید و گفت که زیارت اربعین امسال از نظر ارائه تسهیلات و حمایت از زائران، متمایز خواهد بود.

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