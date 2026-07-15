به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ استقرار هواپیماهای سوخت رسان آمریکا و عدم خارج شدن آنها از فرودگاه بن گوریون تبدیل به باری بر دوش مقامات صهیونیست شده است.

روزنامه یدیعوت آحارانوت به نقل از مری ریگیو وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی گزارش داد که تل آویو اجازه فرود تعداد بیشتری از هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی در فرودگاه بن گوریون را نمی دهد.

وی اضافه کرد که در حال حاضر ۲۰ هواپیما در این فرودگاه مستقر هستند تا مانع لغو پروازهای تجاری شوند.

وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی گفت: بعد از گذشت ۲ هفته و نیم از اعلامیه وزارت ترابری مبنی بر از بین رفتن تهدید علیه پروازهای تابستانی شاهد آن هستیم که بحران مجددا بازگشته است. ما در نیمه فصل تابستان هستیم و هیچ بلیط پروازی را به خاطر هواپیماهای سوخت رسان آمریکا لغو نخواهیم کرد.

پیشتر آمریکا روند بیرون آوردن هواپیماهای سوخت رسان خود را از فرودگاه بن گوریون متوقف کرده بود. مقامات صهیونیست نیز هشدار دادند اگر این اوضاع ادامه پیدا کند ده ها هزار بلیط پرواز لغو خواهد شد.

رسانه های اسرائیلی نیز به این نکته اشاره کرده بودند که فرودگاه بن گوریون عملا به یک پایگاه نظامی تبدیل شده است.

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