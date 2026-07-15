به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه صهیونیستی جزئیات تازهای از طرح ادعایی موساد برای تغییر حکومت در ایران منتشر کرده و مدعی شده است این طرح شامل تضعیف نظامی و انتظامی در مناطق مرزی ایران و عراق و ورود نیروهای کرد به داخل ایران بود، اما در نهایت با شکست مواجه شد.
شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی جزئیات جدیدی از یک طرح ادعایی موساد برای تغییر حکومت ایران در اوایل سال جاری میلادی منتشر کرده و نام این عملیات را «گربه چکمهپوش» اعلام کرده است.
در این طرح پیشبینی شده بود که رژیم صهیونیستی مواضع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در امتداد مرز ایران و عراق، بهویژه در مناطق کردنشین ایران، را هدف حمله قرار دهد.
گزارش شبکه ۱۳ مدعی است این حملات قرار بود زمینه را برای ورود نیروهای کرد به داخل ایران فراهم کند تا این نیروها به سمت شهرهای کردنشین در شمال غرب کشور حرکت کنند.
بر اساس این گزارش، موساد گمان میکرد هزاران جوان کرد به این نیروها بپیوندند و این روند به یک جنبش گسترده تبدیل شود که بتواند تا تهران پیشروی کند! در ادامه، طبق این طرح ادعایی، شکلگیری یک جنبش اعتراضی گسترده با حضور میلیونها قرار بود به سقوط حکومت منجر شود.
به گزارش شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی، در آغاز جنگ ۴۰ روزه، رژیم اشغالگر و آمریکای جنایتکار حملات گستردهای را علیه نیروهای امنیتی ایران، از جمله سران کشور، پایگاههای نظامی، سامانههای موشکی، مراکز پلیس و پایگاههای بسیج در شمال غرب ایران انجام دادند تا مسیر برای فعالیت کردها هموار شود.
با این حال، این گزارش میافزاید افشای اطلاعات این طرح در رسانهها، رایزنیهای ترکیه و نگرانی خود گروههای کُرد به شکست این طرح منجر شد.
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