قرائت «عهدنامه خونخواهی و انتقام» در نماز جمعه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در ادامه جمعههای خونخواهی و انتقام بیانیه ای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله قاصم الجبارین
مردم مومن و غیور ایران اسلامی!
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای (دام عزه) در ادامه جمعههای خونخواهی و انتقام؛ از عموم مردم آگاه و نمازگزاران انقلابی، مؤمن و منتظر دعوت مینماید تا در نماز جمعه این هفته، با حضوری پرشور، کم نظیر و حماسی، در مراسم قرائت «عهدنامه خونخواهی و انتقام» شرکت نمایند و با آرمانهای قائد شهید امت و همه شهدای مقاومت ذیل پرچم همیشه در اهتزار یالثارات الحسین، میثاقی آسمانی و جاودانه ببندند و با فریادهای رسا و کوبنده، عزم و اراده قاطع خود بر نابودی و محو قاتلان رهبر شهید خود را اعلام فریاد بزنند و به جهانیان ثابت کنند که این امت، تا تحقق وعده الهی و تا قصاص عادلانه، از پای نخواهد نشست و هرگز اجازه نخواهد داد خون مظلوم بر زمین بماند. ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ﴾
والسلام علیکم و رحمه الله
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسرکشور
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