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تکذیب هرگونه حمله به شیراز؛ انفجار معدنی عامل شنیده شدن صدا در شهر بود

۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۵
کد مطلب: 1840608
تکذیب هرگونه حمله به شیراز؛ انفجار معدنی عامل شنیده شدن صدا در شهر بود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس گفت: صدای شنیده‌شده در شیراز ناشی از انفجار کنترل‌شده در پروژه‌های معدنی بوده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا از فارس، سید احمد احمدی‌زاده با اشاره به موج شایعات در فضای مجازی درباره وقوع حادثه امنیتی در شیراز، گفت: ظهر چهارشنبه ۲۴ تیرماه، هیچ گونه حمله ای به استان فارس و شهر شیراز نداشتیم و تمام اخبار منتشرشده در این زمینه کاملا کذب است.

وی با تاکید بر آرامش کامل در سطح استان، افزود: صدایی که برخی شهروندان در نقاط مختلف شیراز شنیده‌اند، مربوط به عملیات انفجار کنترل‌شده در یکی از پروژه‌های معدنی فعال در حومه شهر بوده که کاملا برنامه‌ریزی‌شده و تحت نظارت انجام گرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس از شهروندان خواست اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و از بازنشر هرگونه شایعه در شبکه‌های اجتماعی خودداری نمایند.

حجت کهیاری

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