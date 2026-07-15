حامد کرزی: آموزش دختران و پسران شرط اساسی مقابله با سوءتغذیه کودکان افغان است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، با استناد به گزارش اخیر یونیسف، از وضعیت نگرانکننده سوءتغذیه کودکان در این کشور ابراز نگرانی کرد.
کرزی امروز (چهارشنبه 24 تیر) در صفحه ایکس خود نوشت: «بر اساس گزارش موسسات بینالمللی بهخصوص گزارش اخیر صندوق کودکان ملل متحد، حدود ۳.۷ میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان با خطر رو به افزایش سوءتغذیه روبرو هستند.»
او تأکید کرد: «حفظ سلامت اطفال به عنوان امید و قوای بشری آینده کشور ایجاب میکند مراجع مسئول و موسسات بینالمللی نسبت به جلوگیری از افزایش این خطر و تامین سلامت اطفال توجه جدی و همهجانبه نمایند.»
کرزی آموزش را شرط اساسی دفع این بحران دانست و افزود: «شرط اساسی دفع این خطر، فراهم شدن زمینه آموزش عمومی برای تمام اطفال و جوانان اعم از دختر و پسر است تا با رشد آگاهی همگانی و تربیت قوای بشری متخصص، جلو مشکلات ناشی از بی تعلیمی و بیسوادی گرفته شده، وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کرده و مشکلات و نیازمندیهای جامعه بدون احتیاج به کمک خارجی حل شود.»
این موضع کرزی در ادامه تأکیدات مکرر او در سالهای اخیر بر حق آموزش دختران است که آن را برای توسعه پایدار و خودکفایی افغانستان ضروری دانسته است.
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