به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مجلس بزرگداشت شهادت مظلومانه قائد عظیمالشأن، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (قدسسره) و خانواده ایشان، با حضور نمایندگان بیوت مراجع، استاندار، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، مدیران و جمعی از علما، مسئولان، اساتید، طلاب و اقشار مختلف مردم، توسط آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی در مسجد مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد.
در ابتدای این مراسم، حاضران با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و مرثیهسرایی در ثنای اهلبیت(ع) توسط حاج عباس حیدرزاده، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.
آیتالله نجمالدین طبسی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در سخنرانی این مراسم با تبیین جایگاه علمای دین در عصر غیبت، شهید آیتالله العظمی خامنهای را از برجستهترین مصادیق علمای ربانی و مدافعان دین و مکتب اهلبیت(ع) دانست.
وی با استناد به روایتی منقول از تفسیر امام حسن عسکری(ع)، اظهار داشت: در دوران غیبت، اگر عالمانی با ویژگیهای الهی و شایسته حضور نداشته باشند که مردم را به سوی خدا و امام عصر(عج) هدایت کنند و با همه وجود از دین، شریعت و مکتب اهلبیت(ع) دفاع نمایند، جامعه اسلامی در برابر هجمههای فکری و اعتقادی آسیبپذیر خواهد شد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: عالم دینی در عصر غیبت تنها وظیفه دعوت و هدایت مردم را بر عهده ندارد، بلکه باید از اعتقادات مؤمنان در برابر توطئهها و شبهات نیز پاسداری کند و همچون سکاندار کشتی، جامعه را از امواج فتنه و انحراف عبور دهد.
آیتالله طبسی با اشاره به هجمههای گسترده دشمنان علیه باورهای دینی، تصریح کرد: امروز دشمنان اسلام با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای، فضای مجازی و شبکههای تبلیغاتی درصدد انحراف افکار و تضعیف اعتقادات مردم هستند و عالم ربانی وظیفه دارد با حضور در میدان، از جامعه اسلامی در برابر این جریانها دفاع کند.
وی با بیان اینکه علمای دین همواره نقش بیبدیلی در حفظ مکتب اهلبیت(ع) ایفا کردهاند، گفت: همه مراجع عظام تقلید در طول تاریخ خدمات بزرگی به اسلام و تشیع داشتهاند، اما به باور من، شهید آیتالله العظمی خامنهای یکی از روشنترین مصادیق این روایت در روزگار ما بود؛ شخصیتی که همه ویژگیهای عالم ربانی را در خود جمع کرده و عمر خود را در راه دفاع از اسلام، انقلاب و مکتب اهلبیت(ع) صرف کرد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به نقش راهبردی رهبر شهید انقلاب در تقویت اقتدار کشور اظهار داشت: اگر تدابیر، هدایتها و تأکیدهای مستمر ایشان بر تقویت توان دفاعی کشور نبود، امروز معلوم نبود ایران اسلامی در چه شرایطی قرار داشت. ایشان با آیندهنگری و دوراندیشی، کشور را در مسیر اقتدار و بازدارندگی قرار دادند و اجازه ندادند جمهوری اسلامی در برابر دشمنان دچار ضعف شود.
وی همچنین غیرت دینی و حساسیت شهید آیتالله العظمی خامنهای نسبت به حفظ معارف و اعتقادات اسلامی را از ویژگیهای برجسته ایشان برشمرد و گفت: ایشان نسبت به هرگونه تلاش برای تخریب مبانی اعتقادی و تضعیف مذهب حساسیت ویژهای داشتند و همواره از آثار علمی و پژوهشهایی که در دفاع از معارف اهلبیت(ع) نگاشته میشد، حمایت و پشتیبانی میکردند.
آیتالله طبسی با بیان خاطراتی از دیدارهای خود با رهبر شهید انقلاب، به اهتمام علمی و مطالعات گسترده ایشان اشاره کرد و افزود: ایشان آثار علمی را با دقت مطالعه میکردند و درباره مباحث مختلف تاریخی، اعتقادی و فقهی اشراف و تسلط کمنظیری داشتند و گفتوگوهای ایشان با پژوهشگران، نشاندهنده عمق مطالعات و توجه ویژه به مباحث علمی بود.
وی حفظ و ترویج فرهنگ قرآن و معارف اهلبیت(ع) را از دیگر خدمات ماندگار شهید آیتالله العظمی خامنهای برشمرد و اظهار داشت: گسترش نهضت حفظ قرآن کریم، توجه به نهجالبلاغه، صحیفه سجادیه و احیای فرهنگ اهلبیت(ع) از برکات مدیریت و هدایت این سید بزرگوار بود و آثار آن امروز در داخل و خارج از کشور به خوبی مشاهده میشود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان تأکید کرد: خدمات علمی، فرهنگی، اعتقادی و راهبردی شهید آیتالله العظمی خامنهای برای اسلام، انقلاب و جهان تشیع ماندگار خواهد بود و حوزههای علمیه و ملت ایران همواره قدردان مجاهدتهای این شخصیت بزرگ خواهند بود.
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