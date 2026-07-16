به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در نشست هفتگی خود گفت: اسلامآباد از افزایش دوباره تنش میان ایران و آمریکا ابراز نگرانی میکند و تحولات منطقه را با دقت زیر نظر دارد. پاکستان از همه طرفها خواسته است خویشتنداری پیشه کنند.
وی افزود: اجرای تفاهمنامه اسلامآباد باید ادامه یابد و پاکستان همچنان معتقد است حل اختلافات تنها از مسیر گفتوگو و مذاکره امکانپذیر است. تنش میان ایران و آمریکا به سود هیچکس نیست و پاکستان بر تداوم تجارت و انتقال آسان نفت از طریق تنگه هرمز تأکید دارد.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین تصریح کرد: وضعیت غیرعادی در تنگه هرمز، کشورهای جنوب جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. راهحل همه اختلافات در گفتوگو و دیپلماسی نهفته است و پاکستان همچنان همه طرفها را به پرهیز از جنگ و تشدید درگیریها ترغیب خواهد کرد.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما