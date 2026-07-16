بازسازی امید جوانان از مسیر معنویت و زیارت ممکن است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، امروز در نشست مسئولان شوراهای هماهنگی عمره و عتبات دانشگاهیان در مشهد مقدس، با اشاره به عمق هجمه‌های اخیر به سرمایه اجتماعی کشور، تأکید کرد: آنچه در میدان مقاومت رقم خورد، فراتر از محاسبات مادی و قابل قیاس با معادلات رایج است؛ این همان اتصال به منبع لایزال الهی و معنویتی است که نظام را پایدار و مانا نگه داشته است.

وی بازسازی باور و امید در میان جوانان را نیازمند احیای همان مسیر معنوی دانست که در دوران دفاع مقدس، رزمندگان را بر سر عهد خود ثابت‌قدم کرد و گفت: کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین شاهراه ارتباط با خدا، از مسیر اهل‌بیت(ع) می‌گذرد؛ جریان زیارت، توسل، محبت و هیئت، زمینه‌ساز حیات طیبه، طهارت باطن و نورانیت وجودی است که انسان را به مشعل هدایت تبدیل می‌کند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، با تأکید بر ظرفیت بی‌نظیر دانشگاه در تربیت نسلی مستعد و فطرت‌پذیر، خاطرنشان کرد: محیط دانشگاه، بستر مناسبی برای ترویج معنویت و انتقال ارزش‌های ناب اهل بیتی است و سفرهای زیارتی، نه یک فعالیت اداری، بلکه فرصتی برای قرب الهی و معامله با خدا محسوب می‌شود که نیت خالصانه در آن، عمل را کوچک و بی‌اثر نمی‌گذارد.

رستمی با تأکید بر اینکه «مدیریت اضطراب و آرامش» در شرایط پیچیده امروز، تنها با تکیه بر راهبردهای معنوی و خودآگاهی ممکن می‌شود، اظهار داشت: تکنیک‌های تدریجی یادگیری و محیط مستعد دانشگاه، فطرت جوان را برای پذیرش حق و بازسازی هویت دینی مهیا می‌کند. وی افزود: رفتارهای ماندگار در سفرهای زیارتی، همچون دانشگاهی زنده، می‌تواند گفتمان معنویت را در نسل فرهیخته و فرهنگی کشور نهادینه سازد و این همان راهبرد اثربخش برای مقابله با فرسایش سرمایه اجتماعی است.

وی با اشاره به اهمیت خدمت‌گزاری به زائران خانه خدا و حرم‌های مطهر اهل‌بیت(ع)، تصریح کرد: این توفیق، سرمایه‌ای گران‌بهاست که نباید با نگاه‌های مادی و اداری تنزل یابد؛ بلکه باید آن را پلی برای سرعت در قرب الهی و بهره‌مندی از برکت وجود زائران و محبان اهل بیت دانست. دکتر رستمی با یادآوری روایت «قصد قربت» در خدمت به زائران، خاطرنشان کرد: هر خدمتی که با نیت خالص و برای رضای خدا انجام شود، هرچند در ظاهر کوچک، نزد خداوند بزرگ و ماندگار است و همین نگاه، کارگزاران را از آفت نگاه اداری و مادی مصون می‌دارد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، همچنین بر لزوم پرهیز از غفلت از «گوهرهای نایاب» زائران تأکید کرد و گفت: گاهی خداوند بندگان خاصی را در جمع زائران قرار می‌دهد که خدمت به آن‌ها، خود وسیله‌ای برای سرعت در قرب الهی و برکت‌آفرینی در زندگی می‌شود.

رستمی در پایان، با تقدیر از تلاش‌های ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و معاونت فرهنگی سیاسی نهاد، خواستار طراحی مسیرهای متنوع و ارزان‌قیمت برای تشرف هرچه بیشتر دانشجویان و دانشگاهیان به اماکن متبرکه شد و تداوم این مسیر را مرهون عنایت اهل بیت(ع) و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب دانست و بر عزم جدی برای گسترش زیارت و معنویت در میان دانشگاهیان، به‌عنوان سرمایه‌ای راهبردی برای آینده کشور، تأکید کرد.

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