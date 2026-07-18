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نیروی دریایی سپاه: در ساعات گذشته چهار کشتی متخلف متوقف شدند

۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۰
کد مطلب: 1841482
نیروی دریایی سپاه: در ساعات گذشته چهار کشتی متخلف متوقف شدند

فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در ساعات گذشته چهار کشتی متخلف متوقف شدند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در ساعات گذشته چهار کشتی متخلف متوقف شدند.

در اطلاعیه فرماندهی نیروی دریایی سپاه آمده است: در ساعات گذشته چهار فروند کشتی متخلف با حمایت ارتش تروریست آمریکا قصد عبور از تنگه هرمز داشتند که طی یک عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی هر چهار کشتی در جای خود متوقف شدند.

این اطلاعیه می‌افزاید: نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام می‌کند، مالکان شناورها مانند سران برخی کشورهای جنوبی خلیج فارس فریب حمایت بی اساس ارتش تروریست آمریکا را نخورند و به اخطارها و اعلامیه‌های نیروی دریایی سپاه توجه کنند.

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