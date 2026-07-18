نیروی دریایی سپاه: در ساعات گذشته چهار کشتی متخلف متوقف شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که در ساعات گذشته چهار کشتی متخلف متوقف شدند.
در اطلاعیه فرماندهی نیروی دریایی سپاه آمده است: در ساعات گذشته چهار فروند کشتی متخلف با حمایت ارتش تروریست آمریکا قصد عبور از تنگه هرمز داشتند که طی یک عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی هر چهار کشتی در جای خود متوقف شدند.
این اطلاعیه میافزاید: نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام میکند، مالکان شناورها مانند سران برخی کشورهای جنوبی خلیج فارس فریب حمایت بی اساس ارتش تروریست آمریکا را نخورند و به اخطارها و اعلامیههای نیروی دریایی سپاه توجه کنند.
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