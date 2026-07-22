معادله امنیت در خلیج فارس «همه یا هیچکس» است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تازه‌ترین اظهارات دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز و تهدیدات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، با لحنی صریح و غیرقابل انعطاف اعلام کرد که قواعد بازی در منطقه تغییر کرده و بازگشت به شرایط پیشین ممکن نیست.

رئیس قوه مقننه ایران با ترسیم یک معادله روشن، خطاب به کاخ سفید گفت: «معادلهٔ این جنگ مشخص است: یا همه یا هیچکس. امنیت در این منطقه یک کالای اشتراکی است و اگر امنیت ایران تأمین نشود، هیچ زیرساختی در کل منطقه در امان نخواهد بود.»

قالیباف با اشاره به نقش راهبردی تنگه هرمز به عنوان شاهرگ حیاتی انرژی جهان، تأکید کرد که ایران نه تنها حق حاکمیت خود بر این آبراه را حفظ کرده، بلکه توانایی معکوس‌سازی معادلات انرژی را نیز در اختیار دارد.

او تصریح کرد: «در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت. این یک هشدار راهبردی است، نه یک تهدید شعاری.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با رد هرگونه نقش‌آفرینی برای نیروهای فرامنطقه‌ای، خاطرنشان ساخت: «امنیت تنگه هرمز تنها در نبود نیروهای آمریکایی تأمین می‌شود. حضور بیگانگان نه تنها به ثبات نمی‌انجامد، بلکه خود بزرگترین عامل ناامنی و تنش در منطقه است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با قاطعیت بر موضع جمهوری اسلامی مبنی بر عدم تغییر در وضعیت کنونی صحه گذاشت و اعلام کرد: «بارها گفته‌ایم و باز هم تأکید می‌کنیم که وضعیت تنگه هرمز هرگز به قبل از جنگ باز نمی‌گردد و هرگونه ماجراجویی جدید با پاسخی کوبنده و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.»

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