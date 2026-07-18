به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آلون میزراهی، تحلیلگر امنیتی اسرائیل، امروز (شنبه) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به تحلیل عملکرد نظامی ایران در رویارویی با نیروهای آمریکایی پرداخت.
میرزاهی در پیام خود نوشت: «هیچ ارتشی در طول تاریخ، به جز ویتکنگ قهرمان در ویتنام، نتوانسته با کارآمدی و دقت نیروهای مسلح ایران، به نیروهای آمریکایی ضربه بزند.»
او با لحنی تحقیرآمیز خطاب به آمریکاییها افزود: «آنها حتی نمیدانند رویارویی با یک ارتش واقعی و کاربلد یعنی چه. و حالا همین ارتش دارد نابودشان میکند.»
این تحلیلگر اسرائیلی با اشاره به تبعات روانی این رویارویی بر نظامیان آمریکایی مدعی شد که شمار قابل توجهی از نظامیان این کشور دچار «فروپاشی روانی» شدهاند.
بخش مهمی از روایت میرزاهی به تسلط اطلاعاتی و عملیاتی ایران اختصاص دارد. او میگوید: تکتک مواضع آمریکا در غرب آسیا شناسایی شده، هر پایگاهی هدف قرار گرفته و همه تأسیساتشان زیر نظر است.
او سبک نبرد ایران را ترکیبی از فناوری مدرن یک ابرقدرت و «روحیه یک نیروی نظامی مقدس، اسلامی و بومی» توصیف کرد و صحنه نبرد را «نمایشی دیوانهوار» خواند.
میزراهی در ادامه با اشاره به اینکه ایران هنوز تمام توان خود را به کار نگرفته است، تأکید کرد: ایران هنوز فقط بخش کوچکی از تواناییهایش را به کار گرفته است. نردبان تنش، پلههای بسیار زیادی برای بالا رفتن دارد.
حماسیترین نبرد از زمان جنگ جهانی دوم
وی در پایان، دامنه این نبرد را فراتر از یک درگیری منطقهای برد و آن را عظیمترین و حماسیترین نبرد از زمان پیروزی ارتش سرخ بر نازیها در جنگ جهانی دوم توصیف کرد.
واشنگتن در هفته گذشته، همچون قبل با نقض تفاهمهای موجود با ایران، مواضعی را در خاک جمهوری اسلامی هدف قرار داده و از دو روز پیش، حمله به زیرساختهای غیرنظامی از جمله پلها، تأسیسات آب شیرینکن و نیروگاههای برق را نیز آغاز کرده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در پاسخی قاطع، مواضع آمریکا در منطقه را هدف قرار داده و به واشنگتن هشدار داده است که پاسخ محکمتری در راه خواهد بود.
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