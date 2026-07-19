به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر روز یکشنبه در ششمین کنگره بینالمللی سلامت در اربعین، با بیان اینکه اربعین یک رزمایش بزرگ، گسترده و بسیار قدرتمند بشردوستانه در جهان است، اظهار کرد: امروز همه به جایگاه ویژه این رویداد در عرصه فعالیتهای بشردوستانه اذعان دارند و اربعین را نباید صرفاً یک اجتماع بزرگ مذهبی دانست، بلکه باید آن را بزرگترین عملیات داوطلبانه امدادی و سلامتمحور جهان تلقی کرد.
وی با اشاره به نقش جمعیت هلال احمر در خدمترسانی به زائران افزود: در کشور عراق بخش عمده خدمات امدادی و درمانی و در داخل کشور نیز خدمات داوطلبانه و مردمیتوسط هلال احمر انجام میشود. این اجتماع عظیم، نمونهای بیبدیل از همبستگی، همدلی و مشارکت مردمی را به نمایش میگذارد؛ جایی که همه افراد با محوریت فرهنگ و مکتب امام حسین(ع) در کنار یکدیگر برای خدمت به زائران فعالیت میکنند.
رئیس جمعیت هلال احمر با تأکید بر اینکه اربعین ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه و تقویت دیپلماسی بشردوستانه دارد، تصریح کرد: دیپلماسی سلامت و دیپلماسی بشردوستانه از مهمترین رویکردهای هلال احمر در مراسم اربعین است و این موضوع موجب گسترش همکاریهای جمهوری اسلامی ایران با جمعیتهای ملی، گروههای مردمی و حتی عشایر کشور عراق شده است.
کولیوند ادامه داد: مدیریت سلامت در اربعین بر سه محور اصلی پیشگیری، آموزش و مراقبتهای درمانی استوار است و یکی از اهداف مهم برگزاری کنگره بینالمللی سلامت در اربعین نیز انتقال دانش، تجربه و دستاوردهای تخصصی برای ارائه هرچه بهتر خدمات امدادی و درمانی به زائران است.
وی امداد و نجات را جلوهای از فرهنگ ایثار در اربعین دانست و گفت: به همین دلیل همواره تأکید میکنیم که ما «جمعیت امام حسین(ع)» هستیم. هر عملیات موفق امدادی، جلوهای از کرامت انسانی، مسئولیتپذیری و تعهد نسبت به همنوعان است و این فرهنگ برگرفته از مکتب عاشوراست.
رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه اربعین در حقیقت دانشگاه مدیریت بحران است، خاطرنشان کرد: در مدت زمانی کوتاه، جمعیتی بسیار گسترده باید خدماتی با کیفیت مطلوب دریافت کنند و هلال احمر مسئولیت حفظ سلامت آنان را بر عهده دارد. مدیریت چنین شرایطی نیازمند برنامهریزی دقیق، تجربه عملیاتی و هماهنگی گسترده میان دستگاههای مختلف است.
وی با اشاره به همکاریهای علمی و بینالمللی در این حوزه اظهار کرد: در کنگره بینالمللی سلامت در اربعین، تجربیات و دانش تخصصی خود را با سایر دستگاهها و مجموعههای فعال به اشتراک میگذاریم تا زمینه ارتقای خدمات امدادی و سلامتمحور بیش از پیش فراهم شود.
کولیوند همچنین از همکاری مناسب مراکز درمانی عراق با هلال احمر ایران خبر داد و گفت: در بسیاری از موارد، بیمارستانهای عراق در اختیار تیمهای درمانی هلال احمر قرار میگیرند و این همکاری نشان میدهد که اربعین میتواند به بستری برای گسترش همکاریهای منطقهای در حوزه سلامت و امدادرسانی تبدیل شود و پایه این همکاریها نیز همین اجتماع عظیم اربعین است.
وی با تأکید بر نقش تعیینکننده نیروهای داوطلب افزود: تمام افرادی که در ایران و عراق با هلال احمر همکاری میکنند، داوطلب هستند و بدون حضور این نیروهای ایثارگر، مدیریت چنین جمعیت عظیمی امکانپذیر نخواهد بود. توسعه آموزشهای تخصصی، توانمندسازی نیروهای امدادی، ارتقای فرهنگ سلامت و پیشگیری و افزایش سرمایه اجتماعی از مهمترین دستاوردهای این کنگره خواهد بود.
رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به بهرهگیری از فناوریهای نوین در عملیاتهای امدادی گفت: عملیات سلامتمحور هلال احمر به سمت هوشمندسازی حرکت کرده و این روند باید بیش از گذشته تقویت شود. امروز دسترسی زائران به پزشک، دارو و خدمات تخصصی درمانی بسیار آسانتر شده و تلاش میکنیم این خدمات هر سال با کیفیت بیشتری ارائه شود.
کولیوند با تأکید بر اینکه فرهنگ حسینی الهامبخش همه مأموریتهای امدادی هلال احمر است، اظهار کرد: امدادگر در مکتب امام حسین(ع)، پیش از آنکه یک نیروی متخصص و ماهر باشد، انسانی مسئول، متعهد و خدمتگزار است که برای کمک به همنوع خود از هیچ تلاشی دریغ نمیکند.
وی در پایان گفت: اربعین نمایش قدرت ایمان، ایثار و خدمت است و امدادگران در این مراسم سفیران آرامش، انساندوستی و کرامت انسانی هستند؛ از همین رو حفظ کرامت انسانها مهمترین اصل مأموریت آنان در زیر پرچم سیدالشهدا(ع) است.
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