به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین کنعانیمقدم، کارشناس مسائل سیاسی، در گفتگو با ابنا، حمله اخیر نیروهای مسلح ایران به پایگاه التنف در سوریه را پاسخی کوبنده به تجاوزات آمریکا در روزهای اخیر توصیف کرد و گفت: این عملیات، آغاز فاز جدیدی از اقدامات رزمندگان اسلام در انتقام خون شهدای نبرد هرمز است.
وی با اشاره به موقعیت راهبردی پایگاه التنف اظهار کرد: این منطقه که در مثلث مرزی سوریه، عراق و اردن قرار دارد، سالهاست بهعنوان سرپل نظامی، لجستیکی و پایگاه چندمنظوره آمریکا خارج از کنترل دولتهای سوریه، عراق و اردن فعالیت میکند و به مرکزی برای آموزش و بازسازی نیروهای داعش و پشتیبانی هوایی، دریایی و زمینی تبدیل شده است.
کنعانیمقدم افزود: آمریکا پس از هدف قرار گرفتن مکرر پایگاههایش در جنوب خلیج فارس، بخشی از تجهیزات، بالگردها، هواپیماهای ترابری و امکانات لجستیکی خود را به التنف منتقل کرده بود، زیرا تصور نمیکرد جمهوری اسلامی وارد عملیات ویژهای علیه این پایگاه شود.
وی با تأکید بر اینکه این حمله خسارات سنگینی به آمریکا وارد کرده است، گفت: گزارشها حاکی از انهدام گسترده تجهیزات و امکانات و کشته و زخمی شدن شمار زیادی از نظامیان آمریکایی است و این عملیات را میتوان یک انتقام سخت و ضربهای بسیار سنگین دانست.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: پایگاه التنف از ابتدا برای کنترل سوریه، عراق و ایران ایجاد شده و نقش فرماندهی عملیات زمینی و هدایت گروههای تروریستی داعش را بر عهده داشته است؛ از این رو، ضربه به آن، برنامههای آمریکا برای بهرهگیری از ظرفیتهای زمینی و گروههای نیابتی را با اختلال جدی مواجه خواهد کرد.
وی همچنین این عملیات را حامل پیامی روشن برای همپیمانان منطقهای آمریکا دانست و اظهار داشت: جمهوری اسلامی نشان داد که محل استقرار پایگاههای آمریکا تفاوتی برایش ندارد و این حمله، هشداری جدی به اردن و سوریه بود که اگر از خاک آنها برای تجاوز به ایران استفاده شود، جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی در پاسخ نخواهد داشت.
کنعانیمقدم ادامه داد: جمهوری اسلامی از مرحله «چشم در برابر چشم» عبور کرده و اکنون وارد مرحله بازدارندگی شده است؛ به این معنا که اگر دشمن حمله کند، پاسخی دریافت خواهد کرد که توان تکرار تجاوز را از او بگیرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره برآورد خسارات این حمله گفت: آمریکا به دلیل غیرقانونی بودن حضورش در التنف، تلاش میکند ابعاد خسارات را پنهان نگه دارد، اما واکنشهای سوریه و اردن نشان میدهد که این حمله تأثیرگذار بوده است.
کنعانیمقدم با اشاره به پایگاههای آمریکا در کشورهای عربی منطقه خاطرنشان کرد: بیشتر این پایگاهها در تیررس موشکها و پهپادهای نیروهای مسلح ایران قرار دارند و جمهوری اسلامی بارها توانایی خود را در هدف قرار دادن آنها نشان داده است.
وی افزود: یکی از دلایل بستن تنگه هرمز، جلوگیری از انتقال تجهیزات و پشتیبانی به این پایگاهها بود، زیرا آمریکا از طریق پل هوایی، دریایی و زمینی در تلاش برای بازسازی توان از دسترفته خود است.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به وضعیت پایگاههای آمریکا در بحرین گفت: شدت حملات موجب شده آمریکا بخش قابل توجهی از نیروهای خود را از بحرین به عربستان منتقل کند، اما پایگاههای مستقر در عربستان نیز اکنون در معرض حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
وی یادآور شد: آمریکا پیشتر به کشورهای منطقه وعده داده بود از خاک آنها علیه ایران استفاده نخواهد شد، اما شلیک موشکها و پرواز هواپیماهای آواکس از خاک عربستان خلاف این ادعا را ثابت کرد و به همین دلیل، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت این پایگاهها را نیز هدف قرار دهد.
کنعانیمقدم تأکید کرد: ایران پیش از هر اقدامی به مردم کشورهای منطقه هشدار داده است که اجازه ندهند خاکشان به پایگاهی برای تجاوز علیه جمهوری اسلامی تبدیل شود، زیرا ایران خواهان آسیب دیدن ملتهای مسلمان نیست.
وی با اشاره به تلاش رژیم صهیونیستی برای تبدیل درگیری ایران و آمریکا به جنگ عرب و عجم گفت: صهیونیستها میکوشند کشورهای عربی را به تقابل مستقیم با جمهوری اسلامی بکشانند، اما بسیاری از دولتهای منطقه در جلسات غیرعلنی به این نتیجه رسیدهاند که حضور آمریکا نهتنها امنیتآفرین نیست، بلکه عامل ناامنی است.
کنعانیمقدم در ادامه با اشاره به تحولات اخیر، از ورود درگیریها به مرحلهای تعیینکننده خبر داد و اظهار داشت: آمریکا با نقض مکرر آتشبس و تکرار حملات، نشان داده که راهبرد «مذاکره همراه با فشار نظامی» را دنبال میکند، اما جمهوری اسلامی دیگر وارد این چرخه نخواهد شد.
وی توضیح داد: آمریکا در جنگهای اخیر تلاش کرد با اجرای نظریه «حلقههای واردن» ابتدا فرماندهی، سپس زیرساختها و در نهایت اراده مردم ایران را هدف قرار دهد، اما این راهبرد با مقاومت ملت و نیروهای مسلح شکست خورد.
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: اکنون آمریکا به سمت راهبرد نفوذ و فرسایش داخلی حرکت کرده است، اما وحدت ملی و حضور مردم در صحنه، این سناریو را نیز ناکام گذاشته است.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در حمایت از نظام و نیروهای مسلح گفت: امنیت اجتماعی مردمپایه، بزرگترین سرمایه جمهوری اسلامی در شرایط جنگی است و همین انسجام داخلی، پیام روشنی به دشمنان مخابره کرده است.
کنعانیمقدم در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی وارد نقطه عطفی در مواجهه با آمریکا شده است و حفظ منافع و امنیت ملی در اولویت قرار دارد. وی با انتقاد از طرح برخی دیدگاهها درباره «تسلیم» یا «صلح شرافتمندانه» گفت: کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته، نمیتواند با متجاوز مذاکره کند؛ آمریکاییها ابتدا باید بهدلیل نقض تعهدات، آتشبس و توافقات پاسخگو باشند و سپس درباره هرگونه مذاکره سخن گفته شود. به گفته وی، دوران امتیازگیری آمریکا از طریق تجاوز نظامی و سپس دعوت به مذاکره، به پایان رسیده است.
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